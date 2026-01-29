我的頻道

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

編譯盧思綸／即時報導
特斯拉執行長馬斯克28日證實，旗下兩大最長壽經典車款Model S與Model X將在2026年正式停產。（路透）
福斯商業新聞報導，特斯拉執行長馬斯克28日證實，旗下兩大最長壽經典車款Model S與Model X將在2026年正式停產，未來將全面改造位於加州佛利蒙公產的產線配置，改支援Optimus人型機器人生產，目標是年產100萬台。

馬斯克在2025年第4季財報會議上表示，Model S與Model X將自下一季起逐步縮減產量，並預計2026年全面停產。馬斯克形容，這兩款車「是時候功成身退、光榮退役」，並喊話有意購買者「現在就是下單時機」。

市場解讀，停產決定與特斯拉近年策略轉向有關。公司一方面押注自動駕駛與機器人等新事業，另一方面也面臨電動車需求放緩與價格競爭升溫的壓力。特斯拉最新財報顯示，上季營收年減3%至249億美元；2025年全年營收948億美元，也較前一年下滑3%。交車表現同樣走弱。特斯拉表示，上一季電動車銷售較一年前下滑16%；2025年全年共賣出164萬輛車，年減9%。

Model S與Model X曾是特斯拉早期招牌車系，協助品牌在電動車市場站穩腳步；但隨著全球同業競爭加劇，特斯拉近年也多次調降兩款車售價。如今，特斯拉主力產品線已由較平價、銷量更大的Model 3與Model Y主導，兩者占去年大多數交車量。

CNBC並引述馬斯克說法指出，特斯拉將把佛利蒙工廠改為生產Optimus人型機器人，且馬斯克強調，Optimus需要一整套全新的零件與供應商網絡，跟現有車用供應鏈幾乎接不上，等於得從頭建一條新的供應體系。

特斯拉在聲明中表示，2026年將進一步投資支援乾淨能源、運輸與自動化機器人所需的基礎設施，計畫在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域擴增6條新產線，並運用既有工廠、充電與服務中心網絡支援未來成長。

汽車室內燈示意圖。(本報資料照片)

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影

2026-01-27 19:48
Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後,最早推出的主力車款,先是於2012年推出Model S房車,3年後推出Model X休旅車。圖為Model X。(路透資料照)

特斯拉2款車將停產 馬斯克主攻人形機器人

2026-01-28 21:58
二手車買賣示意圖。(取材自unsplash.com/@parkergibbsmccullough)

想買二手車？汽車專家點名6超值車款 價格出奇親民

2026-01-18 02:10
印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場。(路透)

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

2026-01-25 20:04
中國電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標,該公司計畫在2026年向中國以外地區銷售130萬輛汽車。(新華社)

比亞迪2026年海外銷售目標增25% 要賣130萬輛車

2026-01-25 01:52
特斯拉執行長馬斯克宣布,自2月14日起,全自動輔助駕駛(FSD)將全面改採逐月訂閱制。(路透)

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

2026-01-15 02:05

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

