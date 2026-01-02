特斯拉電動車王座拉警報 銷量陰霾籠罩 股價靠「想像力」護盤

特斯拉的全球最大電動車製造商桂冠可能落入比亞迪之手。後者實現全年銷量目標，2025年極可能超越特斯拉。（路透）

特斯拉 （Tesla）很可能丟掉全球最大電動車 製造商的桂冠，因比亞迪（BYD）全年交車量持續攀升，極可能在2025年正式超車。特斯拉股價雖然在執行長馬斯克 （Elon Musk）大力宣傳自駕、AI與機器人題材下，於下半年強勢反彈，實際的電動車銷售動能卻持續承壓，本業表現與資本市場敘事之間的落差愈來愈明顯。

數據顯示，比亞迪2025年全年交車較2024年成長7.7%，穩健達成下調後的年度目標460萬輛。海外銷量突破百萬大關，達到105萬輛。

反觀特斯拉，市場預估第4季交付約44.09萬輛車，較去年同期下滑約11%，而2026年交付量也從兩年前樂觀預期的逾300萬輛，大幅下修至約180萬輛。若預測都成真，意味特斯拉全年交付量將出現罕見的連兩年下滑。

特斯拉銷售前景蒙塵，源於內外交迫的多重挑戰。2025年初，特斯拉為了推出改款的Model Y，對全球生產線進行了耗時且成本高昂的升級改造，對短期交付造成干擾；同時，馬斯克涉足政壇，引發部分消費者反感，為銷售帶來額外阻力。美國聯邦政府的電動車購車補貼退場，則被市場視為未來需求的另一道逆風。

儘管如此，馬斯克對自動駕駛技術的狂熱，重新點燃市場的樂觀情緒。他成功將投資人的焦點，從令人失望的交付量指標，轉移到長期且更具想像空間的敘事，即特斯拉是一家處於顛覆交通運輸行業的AI機器人公司。

馬斯克去年中淡出政治，6月在奧斯汀推出Robotaxi服務，儘管規模有限且爭議不斷，仍引發市場狂熱。分析師指出，投資人選擇為尚未兌現的自駕未來支付巨額溢價，忽視基本面正在惡化的現實。

這造就了當前「兩個特斯拉」的割裂景象：一個是銷售增長乏力、市占被擠壓的汽車製造商；另一個是引領AI革命、充滿想像空間的科技公司。