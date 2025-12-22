我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治克隆尼笑稱家中地位弱勢 龍鳳胎「壞到骨子裡」

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是這幾類人

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2018年款特斯拉Model 3電動車車門把手。(路透)
2018年款特斯拉Model 3電動車車門把手。(路透)

特斯拉（Tesla）的電動車門設計正引發全球監管風暴。美國監管機構正調查數百起相關投訴，中國考慮限制隱藏式門把，歐洲也著手擬訂新規；這些問題的源頭，其實都可追溯至近十年前執行長馬斯克（Elon Musk）拍板定案的一項關鍵決策：即使工程師對電動系統潛在的安全風險提出擔憂，主張保留機械門把，馬斯克仍明確要求全面採用電動車門設計。

彭博報導，2016年，特斯拉趕工開發Model 3，在最後設計階段，多名工程師曾警告，電控系統若在事故後失效，可能造成乘員無法逃生、救援受阻，並主張採用較可靠的機械門把。當時，剛上市的Model X已因車門感測器故障，收到一連串客訴。

然而，馬斯克仍堅持其設計方向，要求新車幾乎所有功能，包括車門開啟，都應透過按鈕或觸控螢幕，以電控方式操作。

知情人士指出，馬斯克深受蘋果公司設計哲學影響，希望特斯拉車款呈現軟體主導、極簡且具未來感的介面。他在會議中曾以「最好的零件，就是沒有零件」形容其設計理念，這項取捨也為日後的安全爭議埋下伏筆。

特斯拉車門仰賴低壓電池供電，一旦在碰撞或起火後斷電，電動開門機制可能失效。雖然車內設有手動釋放裝置作為備援，但這些裝置多半未明確標示，且在不同車型中位置不一，有時藏於門板或置物空間內，對孩童、長者與身障者並不友善。依車主手冊，早期Model 3僅前座設有手動拉環，後座車門的機械釋放裝置是在後續年份才加裝。

此設計決策導致的長期後果，如今已體現在具體的事故數據中。彭博調查顯示，美國過去10年內，至少有12起事故、15人死亡，涉及特斯拉車輛在碰撞並起火後，乘員或救援人員無法順利開啟車門。

面對日益升高的安全與監管壓力，特斯拉表示正著手重新設計車門把手，目標是更直觀地整合電動開啟與手動釋放機制。公司也透過軟體更新指出，旗下部分車款在偵測到嚴重碰撞後，將自動解鎖車門以利救援，但尚未清楚說明該功能適用車型與啟用時間。

特斯拉 馬斯克 電動車

上一則

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

延伸閱讀

史坦普500逼近新高 Nvidia特斯拉領漲大盤 科技股續揚

史坦普500逼近新高 Nvidia特斯拉領漲大盤 科技股續揚
舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響
馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億
馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

熱門新聞

舊金山在上周六發生大停，多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間。(美聯社)

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

2025-12-21 21:20

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入