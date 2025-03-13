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紐時分析2因素：特斯拉在中國失寵

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特斯拉面臨中國市長需求問題，所有汽車的銷量都在放緩。(歐新社)
特斯拉面臨中國市長需求問題，所有汽車的銷量都在放緩。(歐新社)

電動車品牌特斯拉在中國市場面臨來自本土品牌的激烈競爭，尤其是年輕人，因為價格、時尚感、技術等理由選擇了本土品牌。紐約時報報導，特斯拉雖然仍被視為頂級品牌，但其自動駕駛技術進展滯後，且價格相對較高，使得中國消費者紛紛轉向車價不到特斯拉一半的本土品牌。業內人士認為，特斯拉在中國的競爭力可能只能維持兩到三年。

據報導，中國是特斯拉在美國以外最重要的市場，多年來它一直占據主導地位。但是，在過去三年中，比亞迪每年的汽車銷量增加都在大約100萬輛。比亞迪之所以受歡迎，部分原因在於它的汽車更便宜。地方政府有時會引導業務向比亞迪的方向發展，也起到了幫助作用。

住在北京的劉潔決定買一輛電動汽車，特斯拉是她的首選之一。但在試駕了幾輛中國汽車後，她選擇了小米的一款運動型轎車。小米是一家以生產智慧型手機、電水壺和掃地機而聞名的消費電子產品製造商。

「小米更時尚，」劉潔說，「特斯拉，對我來說，有點普通。到處都是特斯拉Model Y」。更有車主表示，他們買到的車價，只有特斯拉的一半。

許多中國司機也願意為自動駕駛等先進技術支付更高的價格，而特斯拉在這一領域一直落後，因為政府推遲了該公司類似或更好的技術的推出。

經過多年遊說，特斯拉終於在上月被允許向中國司機提供其自動駕駛技術的一個版本。該功能比美國的特斯拉司機可以使用的全自動駕駛功能低一個級別，但想獲得軟體升級的司機必須額外支付6.4萬人民幣。

報導指出，特斯拉面臨著另一個問題：需求。中國所有汽車的銷量都在放緩。

許多經銷商覺得賣車越來越難了。「兩年前還可以，但現在市場已經飽和了，」上海一汽大眾經銷店的銷售人員陳家明認為，「特斯拉在中國的競爭力最多只能持續兩三年」。擁有一輛比亞迪的陳家明說，與本土競爭對手相比，特斯拉的自動駕駛技術已不再領先。

在附近的中國電動汽車製造商極狐汽車經銷店工作的夏麗芳表示，年輕的買家更喜歡中國品牌。她說，特斯拉和比亞迪仍然是中國最受信任的品牌，但90後和00後更願意嘗試新品牌。

特斯拉 比亞迪 小米

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