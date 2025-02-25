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監管批准了？彭博：特斯拉FSD功能將可在中國安裝

記者陳宥菘／即時報導
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彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（FSD）的功能，相關更新計畫將在未來幾天進行。（美聯社）
彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（FSD）的功能，相關更新計畫將在未來幾天進行。（美聯社）

彭博24日引述知情人士報導，特斯拉正在為中國客戶準備軟體更新，以提供類似在美國被宣傳為全自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）的功能。相關更新計畫將在未來幾天進行，這將使特斯拉車主能夠在城市街道上使用輔助駕駛功能。

據報導，特斯拉計畫告知客戶，該系統將引導車輛駛出匝道和交叉路口，並能夠識別交通號誌、轉彎以及處理變道和變速。這些功能將提供給已為特斯拉FSD功能支付6.4萬元（人民幣，下同，約0.88萬美元）的客戶。

特斯拉已經起草了軟體更新的說明，提醒用戶某些功能的時間和效果可能會因車型和配置而異。知情人士表示，城市街道功能將首先在部分車型上推出，並逐步推廣。由於特斯拉尚未正式部署該軟體，該知情人士要求匿名。特斯拉的發言人沒有立即回應置評請求。

報導指出，雖然特斯拉將FSD功能宣傳為自動駕駛，但這仍需要持續的人工監督和頻繁干預。特斯拉執行長馬斯克多年來一直在尋求獲得北京監管部門的批准，以允許FSD在中國的道路上運行，並計畫於今年在中國推出該系統。

2位知情人士透露，特斯拉中國的員工有機會在FSD面向公眾推出之前試用該功能。知情人士稱，特斯拉要求員工簽署保密協議。

去年4月，馬斯克曾突然訪問中國，並與中國國務院總理李強會面，被認為是要爭取讓FSD系統登陸中國。不過，馬斯克在上個月的特斯拉業績電話會議上，曾坦言在中國部署FSD面臨挑戰。一方面中國政府不允許特斯拉將影片傳輸到國外用以訓練AI模型，另一方面美國政府也不允許特斯拉在中國訓練FSD系統。目前特斯拉僅能使用網路上的中國街道影片來訓練系統。

另一方面，隨著特斯拉FSD功能將有望在中國面世，特斯拉與中國本土電動車一哥比亞迪（BYD）的競爭或將進入白熱化。

2月中旬，比亞迪才宣布其高階自駕輔助功能「天神之眼」（DiPilot）將標配在車價10萬以上的車款，幾款熱賣的平價電動車例如海鷗等，也會安裝天眼。彭博當時就此分析，比亞迪今年的汽車銷售量有望超過去年的400萬輛左右，還會遠遠將對手甩在後面，像是特斯拉、小鵬汽車以及小米等。

比亞迪董事長王傳福表示，今年將是智慧駕駛的普及之年，未來二到三年內，自駕系統將成為必備功能，就像安全帶或氣囊一樣。比亞迪方面稱，已拿到中國第一個有三級自駕等級的測試許可證。自駕共有0至5級標準，0是完全需要人開車，5則是完全自駕。

特斯拉 比亞迪 自駕

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