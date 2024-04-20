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Model Y降到歷來最便宜 特斯拉宣布三款車全面降價2000美元

編譯陳律安／綜合外電
在周五降價2,000美元後，Model Y基本款的美國售價已追平歷來最便宜的價格。（美聯社）
在周五降價2,000美元後，Model Y基本款的美國售價已追平歷來最便宜的價格。（美聯社）

電動車大廠特斯拉19日晚間對Model Y、Model X和Model S全面降價2,000美元，力圖在銷售放緩之際去化庫存。不過，Model 3和新上市Cybertruck的售價則未調整。

為衝刺銷量，特斯拉周五將休旅車Model Y基本款的售價調降2,000美元至42,990美元，若加上聯邦稅額抵減所提供的優惠，這款車型的價格已降至35,490美元，追平Model Y歷來最便宜的美國售價。Model Y長程版、性能版也一併降價2,000美元。

在售價下調2,000美元後，豪華轎車Model S基本款售價降至72,990美元、Plaid版降至87,990美元；豪華休旅車Model X基本款售價則降到77,990美元、Plaid版減至92,990美元。

特斯拉即將在下周二（23日）公布第1季財報，受銷量銳減、來自中國的競爭加劇、以及執行長馬斯克說「無法自駕的汽車無異於馬車」等發言影響，該公司股價今年來挫跌逾40%。

特斯拉第1季交車量為38萬6,810輛，遠低於市場預期的44萬9,080輛，為新冠疫情初期來首度年比下滑。

特斯拉 休旅 疫情

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