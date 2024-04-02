特斯拉上季銷量也下滑 仍從比亞迪手中奪回電動車銷量王座

特斯拉的主力車款仍是Model 3及Model Y，預料2025年底之前將不會推出新的平價車款。（路透）

中國電動車 一哥比亞迪2日公布，今年第1季電動車交貨量比去年第四季劇減42%，可能使特斯拉 重新奪回全球電動車銷售王座。

由於中國市場需求不振，競爭激烈，加上碰到春節，比亞迪上季純電動車銷量僅300,114輛，遠低於去年第4季時的526,409輛，也比特斯拉去年第4季的484,507輛低得多。如果加上油電混合車及氫氣車，比亞迪上季的總銷量達626,263輛，比去年同期增加13%。

特斯拉第1季銷量也減少，但仍有386,810輛，硬是比比亞迪多出8.6萬多輛。不過特斯拉的壓力也愈來愈重，包括競爭激烈，以及車款陳舊，因此未來幾個月比亞迪可能再度擊敗特斯拉。

特斯拉在中國的銷量已減弱，主因競爭激烈，而且許多中國車廠還能夠推出新車款。特斯拉的主力車款仍是Model 3及Model Y，預料2025年底之前將不會推出新的平價車款。

比亞迪今年初以來，已經降低幾乎所有車款的售價，喊出的口號是「電比油更便宜」，而競爭對手吉利汽車與上汽通用五菱也都降價。

分析師指出，中國車市價格大戰可能形成惡性循環，因為業者一旦降價，消費者便會預期車價還有得降，等跌到底時再買，結果降價只會使銷量更低。

比亞迪不僅受到傳統車廠及電動車新創企業的競爭，而華為與小米 等科技巨擘也插旗電動車市。