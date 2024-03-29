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特斯拉大多頭：馬斯克與特斯拉正經歷「噩夢Q1」

編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉和執行長馬斯克正經歷想趕快忘掉的「噩夢第1季」。(路透)
特斯拉和執行長馬斯克正經歷想趕快忘掉的「噩夢第1季」。(路透)

特斯拉下周將公布第1季交車量之際，分析師指出，由於中國需求維持疲軟，特斯拉和執行長馬斯克正經歷想趕快忘掉的「噩夢第1季」，將面臨一段「驚悚期」。特斯拉市值從去年7月以來蒸發3,500億美元後，投資人仍難以保持樂觀。

分析師已大幅下修特斯拉第1季交車量預估，FactSet彙整的數據顯示分析師預估為45.7萬輛，多於去年同期的42.3萬輛，但少於市場1月底預期的49.4萬輛。

長期看多特斯拉的Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，在需求議題的完美風暴下，特斯拉經歷了「噩夢第1季」，「雖然供應議題（規畫的工廠減產與柏林廠火警）已衝擊供應，但無法否認的是，這是（特斯拉執行長）馬斯克和特斯拉想忘掉的一季」。

他指出，中國競爭加劇與價格戰是特斯拉的最大挑戰，也是年底前都須面對的問題。他預期特斯拉將在4月2日公布交車量數據，中國第1季交車量將下滑3%~4%，

德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）28日調降特斯拉第1季交車量預估至41.4萬輛，主因為中國銷售弱於預期、及上海廠規畫減產的影響。他也調降全年交車量預估到約190萬輛，少於分析師共識預測的206萬輛。

羅斯納認為，特斯拉在本季稍早「大砍」中國與歐洲售價，又在2月做出其他價格調整以提振銷售後，利潤和獲利將面臨壓力，「雖然特斯拉宣布4月起將調漲美國和中國的價格，我們認為這是為了提振3月銷售，而非需求穩固的跡象」。

不過，Wedbush的艾夫斯仍看好特斯拉的全自駕輔助技術，將成為顛覆性的題材，只是投資人的耐心日益耗盡，馬斯克最近對於在特斯拉以外打造AI系統的發言、以及馬斯克薪酬等紛擾，加劇了投資人的不耐煩。

他認為，若要掌握主動權，馬斯克未來幾個月必須提供今年利潤與交車量的具體區間，並且討論中國議題與扭轉頹勢的策略，說明完整路線圖。他重申特斯拉的股票評級為優於大盤，股價目標價則降至300美元，仍比目前價位高出70%。特斯拉股價28日收跌2.3%，報175.79美元。

特斯拉股價的賣壓源於電動車需求疲弱、自駕技術問題難解決阻礙成為AI巨擘之路、以及馬斯克個人紛擾等利空，在投資人更清楚今、明兩年的電動車銷售展望前，憂慮都將縈繞心頭不去。

特斯拉 馬斯克 投資

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