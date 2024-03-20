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特斯拉中國4月將逆勢漲價 分析：刺激銷售

中央社台北20日電
特斯拉今年在中國已連續降價3次，這次則是首度漲價。（美聯社）
特斯拉今年在中國已連續降價3次，這次則是首度漲價。（美聯社）

特斯拉中國今天證實，4月1日起，其主力車型Model Y將調漲人民幣5000元（約694.2美元，下同），若連同終止目前的補貼減免，最多形同漲價2.3萬元。分析指此舉是為了刺激本月銷售。

據陸媒中國證券報，特斯拉中國20日證實，將在4月1日漲價，Model Y車型售價調漲5000元；同時，現行的8000元官方現車保險補貼政策、最高1萬元的車漆減免政策將在3月31日到期。

中國車市上演空前激烈的價格戰之際，特斯拉卻逆勢調漲，「特斯拉漲價」相關話題今天衝上社交平台微博的熱搜榜。

在此之前，特斯拉在北美和歐洲市場已經宣布，當前銷量最高的Model Y，將於4月1日起分別漲價1000美元和2000歐元。

特斯拉今年在中國已連續降價3次，這次則是首度漲價。2024年以來，特斯拉的盈利能力受到質疑，股價大跌。根據2023年財報，特斯拉毛利率達到2019年以來的最低值。

值得一提的是，特斯拉中國此次並未直接漲價，而是提前10天宣布。

紅星新聞報導引述汽車分析師劉昊表示，特斯拉中國這一波操作可能還是為了促銷，最高2.3萬元的漲價幅度足以讓觀望的潛在顧客感到焦慮。

德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）在一份投資者備忘錄中提到：「鑒於Model Y的庫存持續偏高，我們認為特斯拉預告未來漲價是為了刺激本月的銷售，而不是堅實需求的跡象。」

特斯拉中國今年銷售出現衰退。根據中國乘聯會數據，特斯拉中國2月批發銷量約為6.04萬輛，低於去年2月份的7.44萬輛，年減18.87%，也低於1月份的7.14萬輛，下滑15.51%。

特斯拉 投資 保險

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