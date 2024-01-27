特斯拉Cybertruck號稱「金鋼不壞」 卻怕「鳥屎」？

在加州特斯拉門市展示的cybertruck。（路透資料照片）

電動車 大廠特斯拉 （Tesla ）極具科幻感的電動皮卡Cybertruck，外殼採用超強硬度的不銹鋼合金，號稱具有「抵禦世界末日能力。」然而近來特斯拉在最新的Cyber​​truck車主手冊上建議車主，立即清除車上的鳥糞、樹液、死昆蟲等腐蝕性物質，以免車身受損。

「紐約郵報」報導，特斯拉2019年11月發布Cybertruck後，這款車便瞬間成為全球車界矚目的焦點。馬斯克 為塑造車款的強悍形象，選擇不噴漆，僅以不鏽鋼材質製作外殼，號稱金剛不壞。去年 11月首批Cybertruck交車後，12月底就發生全球首撞，當時Cybertruck外觀幾乎無損，對撞的Toyota卻車頭近乎全爛，直接應證Cybertruck的強悍非浪得虛名。

然而近日一名Cyber​​truck車主在X上分享特斯拉發送的最新車主手冊，裡頭寫道：「為防止外部損壞，請立即清除腐蝕性物質（例如油脂、油、鳥糞、樹脂、死昆蟲、焦油斑、路鹽、工業沉渣等）。如有必要，請使用工業酒精去除焦油斑和油漬，然後立即用水和溫和的非洗滌劑清洗該區域去除酒精。」

Cybertruck exterior will corrode and Tesla readily admits this in the manual. It's what I've been saying all along. Once that oxide barrier is compromised - corrosion begins.



".. immediately remove corrosive substances... Do not wait until Cybertruck is due for a complete wash." pic.twitter.com/soKbxYfJsM — Beer Muncher (@solarbrewer) 2024年1月14日

網友對此表示：「這到底是強悍的Cybertruck，還是奶油泡芙？」，還有人表示，包括Model 3在內的其他特斯拉車主也收到同樣的手冊。

Cyber​​truck曾多次延後交車日期，原定2021年底上市，卻面臨生產進度一再延後，直到去年11月底才開始交付。馬斯克去年在特斯拉財報會議上坦承，生產Cybertruck 是「自掘墳墓」，特斯拉目前的能力僅能年產約12.5萬輛，要達到年產25萬輛目標得等到2025年。

Cyber​​truck的問題不只外殼，本月稍早，一位YouTuber 試駕Cyber​​truck，想測試它是否真的能達到其宣傳的514公里續航里程，卻發現只能達到目標的79%。

說好金剛不壞？特斯拉警告：「鳥糞」恐損Cybertruck車身

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