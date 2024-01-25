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特斯拉示警今年銷量成長大降 上季財報不如預期 盤後崩跌6%

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）24日發布的財報，營收與獲利均不如市場預期。 （路透）
特斯拉（Tesla）24日發布的財報，營收與獲利均不如市場預期。 （路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三公布的上季財報不如市場預期，並且示警，在公司打造下一代汽車之時，2024年的銷售成長速度將「明顯下降」。特斯拉股價因這些利空消息，在周三盤後交易中一度大跌5.9%。

特斯拉周三一反常態，沒有提供具體的交車目標。特斯拉數年來一直將交車數的平均每年成長率定在50%。分析師預估，特斯拉今年的電動車銷量在220萬輛，較2023年成長約20%。

特斯拉在致股東信函中表示，「2024年，我們車輛銷量成長率可能會明顯低於2023年，同期間我們的團隊在德州超級工廠致力於推出下一代的車輛」。

去年第4季，特斯拉每股盈餘0.71美元，不如市場預期的0.73美元；營收252億美元，也低於華爾街所估的259億美元。

特斯拉長期以來一直在進行下一代電動車的研發，推出新款車輛能夠幫助特斯拉的產品線一新耳目，可望吸引一群新顧客。執行長馬斯克先前提到，2.5萬美元的特斯拉車款更能向大眾市場推進，然而這樣的車款目前還沒有具體化。

彭博資訊分析，特斯拉在2023年花最多時間在進行跨產品線的大降價，以刺激銷售量，因為汽車買家深受高利率與通膨之苦。降價侵蝕特斯拉的獲利。去年第4季特斯拉不計碳權的毛利率為17.2%，較往年低很多，低於2022年同期的24.3%，不過較2023年第3季的16.3%毛利率略有改善。

特斯拉解釋上季獲利能力降低，是因為產品降價與較高的研發支出，以及皮卡Cybertruck開始量產提高成本因素。

Morningstar Research分析師Seth Goldstein說：「特斯拉發出訊號，告訴市場2024年不會有（銷售）年增50%，甚至30%到40%的日子。」「某種程度上，你不再能砍低價錢。」

特斯拉 電動車 利率

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