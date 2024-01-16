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特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半

編譯尤寶琪／綜合16日電
特斯拉的Model Y在美國市占率很高。（美聯社）
特斯拉的Model Y在美國市占率很高。（美聯社）

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)最新數據，全美2023年電動車總銷售量達118萬9051輛，其中僅特斯拉的Model Y和Model 3車款就占了51.7%，達61萬5407輛，而這還只是特斯拉目前所提供的五款車輛中的兩款。

這結果顯示出特斯拉在美國電動車市場的主導地位；特斯拉Model X、Model S和 Cybertruck等其他車款，也為美國電動車市場做出貢獻，只是比例相對要低得多。

特斯拉在過去幾年把自家的Model 3和Model Y定位為電動車產業中最好、最實惠的電動車；這兩款車是特斯拉規畫生產的大眾市場汽車。

Model Y是美國2023年最暢銷的電動車，累計銷量為39萬4497輛；Model 3以22萬0910輛，位居第二；Model X則是售出了2萬3015輛，名列第九。

其他名列銷售排行榜的前五名還包括：雪佛蘭(Chevrolet)的Bolt EV/EUV，共售出6萬2045輛，排名第三；福特(Ford)的Mustang MacH-E，共售出4萬771輛，排名第四；福斯(Volkswagen)的ID.4，共售出3萬7789輛，排名第五。

特斯拉在汽車銷售量方面擁有壓倒性的領先優勢，雪佛蘭持續推出價格低於3萬元的Bolt車款，卻仍無法動搖特斯拉的銷售量，也證實價格對民眾來說並非最重要的因素。

特斯拉 Model 3是美國市占率最高的電動車車種。（路透）
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特斯拉 電動車

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