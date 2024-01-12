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中國特斯拉降價 新年第一槍 Model 3煥新版大砍1.55萬人民幣

記者林宸誼／即時報導
2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年，而特斯拉再次打響新年降價第一槍。 （美聯社）
2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年，而特斯拉再次打響新年降價第一槍。 （美聯社）

2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年。特斯拉中國官網12日發布，Model 3煥新版售價從人民幣26.14萬元(約3.6萬美元)降至人民幣24.59萬元，降價人民幣1.55萬元，調降幅度達到5.9%；Model Y起售價降至人民幣25.89萬元，降價幅度為人民幣0.75萬元。特斯拉再次打響新年降價第一槍。

澎湃新聞報導，進入2024年後，業內人士普遍預期，車企在經歷短暫調整後，將重新開啟價格戰，並貫穿2024年全年。特斯拉此輪降價很有可能助長這一進程。

先前中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書處崔東樹就曾表示，新能源車「開局即決戰」，將會在今年第1季迎來「強勢的增長」。

不僅特斯拉再度啟動降價，財聯社報導，理想汽車12日對L7／L8／L9全系推出年初優惠活動，根據不同車型版本降價範圍人民幣3.5萬到3.8萬元，尤其是L7，起售價直接降到人民幣28.69萬，首次到人民幣30萬內。

此外在上海還有人民幣1萬元滬牌補貼，該優惠截止到1月末。3月，理想會推出改款的L9以及全新的MPV車型MEGA。

第一財經日報報導，許多自主品牌也透過降價增配等措施，試圖搶特斯拉市占。

去年底至今年初，Model 3迎來眾多競爭者，人民幣20萬級的純電轎車市場中不乏華為智選車智界S7、小米汽車首款車型SU7、極氪007、銀河E8、星途星紀元ES等車款的入場，而且還普遍更具性價比或質價比優勢。

其中，極氪007起售價人民幣20.99萬元；銀河E8則是人民幣17.58萬元起售；星途星紀元ES新年就直降人民幣2萬元。

奇瑞汽車副總經理李學用就表示，2024年會比2023年更加「血淋淋」，純電汽車市場未來的競爭將會非常慘烈，「純電的增長會大幅放緩，甚至不增長，因為去年1到6月純電沒有增長，只是6月以後慢慢拉動起來了。而混動市場已經連續三年超過100%增長，今年市場滲透率將會突破20%。」

特斯拉 小米 華為

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