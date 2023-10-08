讓充電變更方便 現代旗下3品牌宣布加入特斯拉NACS行列

Hyundai-Kia現代汽車集團宣布加入特斯拉的NACS北美充電標準行列。（取材自Hyundai）

自今年5月起由Ford開出第一槍後，許多車商紛紛加入特斯拉 的北美充電標準NACS，且當時連同特斯拉總部所在地的德州，也成為全美第一個強制採用特斯拉NACS規格的州，這代表著特斯拉的NACS未來很有可能一統北美充電網絡；而先前曾猶豫不決的Hyundai Motor Group現代汽車集團，在正式宣布旗下的Hyundai、Kia、Genesis三大品牌都將追隨NACS充電規格！

Genesis目前在北美所販售的GV60、Electrified GV70與Electrified G80等三款純電車，未來都將可使用特斯拉的NACS充電標準。 （取材自Genesis）

當時考慮相當久的現代汽車集團，是因為若集團當前建構在E-GMP底盤之下的IONIQ 5、IONIQ 6、EV6、EV9、GV60等電動車 會失去了集團引以為傲的800V快充架構，而特斯拉的NACS充電網路還無法在如此高的電壓下進行作業。

Hyundai-Kia現代汽車集團宣布加入特斯拉的NACS北美充電標準行列。（取材自Genesis）

不過，或許是見到了多方車廠陸續加入，再加上七月底Hyundai及Kia宣布與BMW Group、GM、Honda、Mercedes-Benz Group、Stellantis等大廠攜手合作成立一家新合資公司，目的是為了在北美市場建構一個完善、快速、可靠又方便使用的充電網路，未來除了支援CCS1外也可與NACS兼用，且根據近期的小道消息指出，這七家車廠所建造的充電網絡，DC快充的充電最高功率可支援到400kW！

Hyundai-Kia現代汽車集團宣布加入特斯拉的NACS北美充電標準行列。 （取材自Hyundai）

言歸正傳，Hyundai、Kia、Genesis三大品牌的電動車，預計從2025年第一季起便可使用數量已超過1.2萬個的特斯拉NACS北美充電標準，至於已購入電動車之CCS1車主，需透過原廠提供的轉接頭方能使用。雖然現代汽車集團加入了NACS行列，但屆時車主若改用NACS充電可能會使得充電速度降低，現代汽車則對此表示，集團正努力與特斯拉協調並優化NACS的充電速度；然而，外界指出特斯拉很難僅為了這間韓系車廠而改調整當前充電樁的功率。

Hyundai-Kia現代汽車集團宣布加入特斯拉的NACS北美充電標準行列。（取材自Kia）

值得注意的是，與Kia EV9本是同根生的Hyundai IONIQ 7，目前仍是以偽裝車身分測試當中，Hyundai方面則是預計將在明年初正式發表，因此，這輛全新大型七人座純電休旅未來在北美上市後，極有可能會順水推舟採用特斯拉NACS北美充電標準。另一方面，包括Stellantis繁星聯盟與Volkswagen目前仍尚未表明是否要加入特斯拉的NACS陣列。