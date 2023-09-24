持續穩坐純電時代的領頭羊？特斯拉將面臨5大挑戰

特斯拉雖然締造亮眼成績，但接下來也面臨許多可預期的挑戰。（路透）

在近代汽車史上，沒有任何一家公司能像特斯拉 （Tesla）一樣實現如此快速的成長。這個品牌無疑是過去10年的汽車主角，甚至改寫電動車 的歷史、並屢屢締造驚奇。特斯拉透過在正確的時間、正確的地點推出有吸引力且有競爭力的純電車，得以引領全球市場。但隨著對手的崛起，媒體也點出特斯拉未來將面對的五個問題。

本地化

儘管理論上我們生活在全球化經濟中，但國家之間不斷加劇的貿易緊張局勢正在導致汽車製造更加本地化。這意味著，由於旨在保護當地產業的監管力道加大，進口車變得更加困難。這也讓本地化趨勢日益明顯，汽車製造商增加了本地生產，擴大了本地供應商集群，並減少了對外國零件的依賴。

特斯拉目前在全球經營四個製造基地，兩個在美國，一個在中國，一個在德國。 如果它想增加在新興市場 的影響力，就必須在其中許多國家建立自己的地位，而不僅僅是墨西哥。透過在地化生產，特斯拉可以更好地應對每個市場的動態，但這也會因為沒有全球產品和供應而對利潤產生負面影響。

中國

對於特斯拉而言，可說是成是來自中國、挑戰也來自中國。2023年上半年特斯拉全球銷售的三分之一都來自中國。特斯拉與VW、BMW和賓士都是最受中國需求影響的西方公司。

這種對全球最大汽車市場的嚴重依賴，在和平時期可能是正面的，但如果中國與美國/歐洲之間發生潛在的貿易/政治衝突，則可能成為不安定因素。如果許多中國客戶繼續轉向，從國外汽車品牌轉而支持本土汽車品牌，銷售就可能瞬間逆轉。

另一個威脅是中國汽車品牌電動車型的快速成長。 電動車是中國未來幾年經濟發展的重要組成部分，也是其向海外拓展產業的一種方式。有超過170個本土品牌，其中許多品牌迎合與特斯拉類似的級距市場，來自中國的對手很有可能成為特斯拉將來最強勁的對手。

車型陣容

不同於擁有悠久歷史的傳統汽車品牌，提供多樣化的產品選擇，特斯拉現階段需要瞄準更多不同級距車型市場。 這需要更廣泛和更新的車輛。Model S已經有12年的歷史了，緊隨其後的是Model X。整體而言，特斯拉陣容的平均年齡為8.1年，面臨的挑戰是保持卡車和小型汽車等其他領域的吸引力和獲利能力。

新科技時代的恐龍？

隨著銷量的快速成長（預計今年交付190至210萬輛汽車），特斯拉持續龐大茁壯的情況下，雖然表現上變得更強大，但必須避免變得像業內其他公司一樣。這意味著日常營運和決策不會陷入內部官僚主義的泥沼。靈活性是公司成功的主要特徵之一。當一家新創公司成熟到一個階段的同時，通常會有更多的人參與各個層面的各個流程。

新興市場

雖然汽車產業通常關注中國、日本、南韓、美國和歐洲等主要市場的情況。儘管這些市場約占全球輕型汽車銷量的22%，但仍有許多新興市場值得關注。也因此如果特斯拉真正想走向全球市場，就需要推出適合這些地區人口收入的電動車，才有機會推廣到更多地區國家。