馬斯克：特斯拉重型卡車 明年底前無法更大量生產

特斯拉重型電動卡車。(路透)

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 表示，由於電池供應吃緊，明年底以前，特斯拉還沒有辦法更大量生產純電動卡車semi。

特斯拉這款Semi重卡是在去年12月開始交車，距離它發表的時間已經五年，而且原本規劃2019年就要上市。Semi也是特斯拉自2020年以來，交付給消費者的首款新型電動車 。

馬斯克周二（13日）在奧斯汀參加一場能源會議時，提到Semi的量產問題，但他沒有更詳細說明「更大量生產」的定義究竟是多少輛。

Semi這款半聯結重型電動卡車，是特斯拉的利基產品，攸關特斯拉朝著更永續能源加速轉型；馬斯克曾經說，重型卡車在車輛溫室氣體排放占比很大。

馬斯克在能源會議上也呼籲美國大型能源供應商投資更多的發電設施，他說：「未來跟過去很不同，未來電力需求將大量成長。」馬斯克預測電力需求大約到2045年左右會成長兩倍，因為更多的駕駛人改開電動車。

特斯拉現正全力促銷自家電動車，同時擴大它的超級充電站網路給更多非特斯拉駕駛人使用。特斯拉目標在2030年讓自家電動車銷量提高到一年能賣2,000萬輛。去年特斯拉的銷量是130萬輛。

華爾街日報指出，汽車製造商現在更加緊提升電池產量，因為擔心鋰、鎳等電池關鍵材料的短缺會加劇。另外也要想辦法讓消費者減輕沒有足夠地方充電的疑慮，提高市場購買電動車意願。

最幾周特斯拉因為陸續宣布即將開放部分充電站給通用汽車和福特汽車車主使用，股價上演慶祝行情，現在漲到大約是去年底的兩倍。特斯拉的快速充電站網路，或稱為超級充電站，一直是特斯拉很強的賣點。

不過馬斯克周二說，擴大特斯拉充電網路讓更多人可利用，是「道德正確」的做法，但「財務上是否聰明，還要觀察」。他表示，有可能實際上不利競爭，「但特斯拉這麼做，一開始的目的就是想加速永續能源的到來」。

華爾街日報提到，開放過去只給特斯拉車輛專用的充電站，雖會增加特斯拉的充電事業營收，但也伴隨了充電站因而會更擁擠，讓特斯拉車主等候充電時間變長的缺點。