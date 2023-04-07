前員工爆料…特斯拉「車載鏡頭影片大量外流」內部群組瘋傳

電動車巨頭特斯拉過去曾保證自家車輛內的攝影機是以「保護顧客隱私而設計」，如今卻傳出員工爆料有許多車輛拍下的影片流傳至特斯拉員工的群組中。(美聯社)

電動車巨頭特斯拉 （Tesla）過去曾保證自家車輛內的攝影 機是以「保護顧客隱私 而設計」，如今卻傳出員工爆料有許多車輛拍下的影片流傳至特斯拉員工的群組中。

路透報導，特斯拉向其數百萬顧客車主保證其隱私「非常重要」，官方網站上更指出「車輛中的輔助駕駛攝影鏡頭是為保護您的隱私而設計」，但根據路透對9名前特斯拉員工的採訪，他們爆料2019年至2022年期間「特斯拉員工群組內有大量車上攝影鏡頭拍下的影片和圖片外流」。

特斯拉的車子之所以配備大量攝影機，是為了監測行人、障礙物和路況，並將其利用到自動駕駛系統，但接受採訪的前員工透露在內部聊天群組裡流傳非常多車載攝影機的拍攝畫面，其中包括車主「全裸」走動、駕駛在外與他人大聲爭吵等。

此外，2021年的一段影片更顯示一輛高速行駛的特斯拉撞到一名騎腳踏車的孩童，畫面中可以清晰見到這名孩童被「撞飛」。據悉，特斯拉員工在將這些影片或圖片流傳到私人群組之前，通過會先用有趣標題或敘述來修飾、從而製作成迷因。

對此，路透聯繫超過300名過去9年曾在特斯拉工作並參與開發其自動駕駛系統的員工，最終有十幾個人同意回答問題，但都不願透露姓名。特斯拉公司方面也並未就這則報導做出回應。