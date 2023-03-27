進入豪華品牌之列 特斯拉夠格嗎？

Tesla Model Y。 （取材自Tesla）

在電動車 如火如荼發展的情況下，美國電動車大廠Tesla無疑是這個領域的佼佼者，幾乎可說是喊水會結凍的地位。發展之快速，即便拿來與其他汽車 品牌相比也不遜色，去年全球共交車超過130萬輛，是全球第16大暢銷品牌，銷量比2021年增長了40%，在全球前25強中排名第二，僅次於有中國市場撐腰的比亞迪BYD。

隨著車輛遍布全球，特斯拉 在電動車領域開始有愈來愈多的競爭對手，與生產汽車已有一個世紀的傳統品牌相比，特斯拉是一個相對年輕的品牌。 然而，隨著特斯拉逐漸取得進展後，與其他品牌汽車進行比較是不可避免的。其中一些屬於主流市場，而另一些則屬於高端市場。但從品質、售價、定位及科技來看，特斯拉是真正的豪華品牌汽車嗎？

Tesla Model 3。 （取材自Tesla）

將特斯拉視為豪華車款的主要原因，是其車款定位，這不僅包括價格，還包括公司向公眾傳達其產品的方式以及它所關注的功能。作為早期的電動車投入者，馬斯克的公司在電動汽車技術和效率方面與其他公司相比，具有被公認為比傳統汽車製造商更創新和前衛的優勢。

這種定位及其在公眾中享有的形象，使特斯拉能夠將其汽車定價與其他豪華車品牌（如賓士或BMW）處於同一水平。 Model 3在內燃機汽車市場的主要競爭對手不是TOYOTA Camry，而是賓士C-Class，儘管特斯拉在配件和內飾細節方面相當有限。作為眾多消費者的創新和另類選擇，特斯拉可以自信地同時兼具市場的兩端，豪華和主流，而且也是暫時其他電動車所做不到的。

Tesla Model 3。 （取材自Tesla）

但如果是以另一種觀點來看，豪華汽車通常與德國2B1A聯繫在一起，當然還有其他品牌也屬於這一類別。這三者通常以更高的價格出售汽車，因為它們具有更好的內裝舖陳、更先進的功能，並且僅僅因為它們是更尊榮菁英的代名詞。 這些品牌的成功激勵了許多其他汽車製造商創立其他豪華品牌進入這個利潤豐厚的市場，其中最重要的是Lexus、Acura、Infiniti及Genesis。

Tesla車款內裝簡潔俐落，與過往的燃油車有相當大的區別。（截圖自CarBuzz.com）

可以說，特斯拉的駕駛艙並不優雅。 它可以有許多有趣的駕駛和軟體功能，但內裝通常不如豪華車那麼優雅。 儀表板不僅簡單（簡單也可以是優質的），但有時質量也很差。 有些人會爭辯說，即使是座椅也比高端品牌差了不少。

當然，特斯拉到底是不是豪華品牌其實是一個主觀問題，汽車的質量取決於許多不同的因素，這些因素因車主而異。可以確定的是，作為新創品牌，特斯拉確實不斷顛覆傳統市場過往的規則及認知，不管定位如何，故事的重要部分是駕駛車款的快樂和滿足。