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馬斯克即將發表最新「宏偉計畫」 最期待看點就是這個

編譯易起宇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克將在3月1日投資人日發表第三階段的「宏偉計畫」（Master Plan 3），市場分析師期待看到特斯拉發表新車。 （美聯社）
特斯拉執行長馬斯克將在3月1日投資人日發表第三階段的「宏偉計畫」（Master Plan 3），市場分析師期待看到特斯拉發表新車。 （美聯社）

特斯拉執行長馬斯克將在3月1日投資人日發表最新第三階段的「宏偉計畫」（Master Plan 3），雖然市場對此計畫有諸多揣測，但華爾街更多人希望看到的是，特斯拉正在籌劃新車。

MarketWatch報導，馬斯克最早在去年3月16日的推文中提到這項計畫，他本月稍早表示，將在3月1日的投資人日活動上發表計畫細節。

Evercore ISI分析師麥納利表示：「我們預期這項計畫將會延續特斯拉2016年的第二階段宏偉計畫，包括提到自駕計程車（robotaxi）、共乘以減少駕駛里程、『超大容量』（megapack）電池，以及回收目標。」馬斯克2016年發表的第二階段宏偉計畫，仍有一些承諾尚未實現。

但巴隆周刊報導指出，不少分析師認為，特斯拉是時候需要推出一款更低價的新車，以確保特斯拉到2030年前的成長，並在其他傳統車廠的電動車紛紛出籠之際，守住市占率。

富國銀行分析師蘭根24日表示，特斯拉股價今年來漲約64%，在像這樣的漲勢過後，特斯拉需要新的要素來維持動能。一輛3萬美元的第三世代新車，將能當作起爆劑。

Bernstein分析師薩柯納吉也同意他的說法。薩科納吉說：「特斯拉在投資人日上最重要的議題，就是其『新世代、低成本汽車平台』的身分地位。」

薩科納吉表示，特斯拉需要推出更低價的電動車，以符合投資人的高成長期待。「根據我們研究，電動車基本上推出三到四年後，就會在提升銷量上遇到困難。」特斯拉Model 3初登場是在2017年，Model Y 則是在2020年。

特斯拉 投資 分析師

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