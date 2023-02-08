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特斯拉買不到1周「方向盤突掉落」駕駛獲賠償 決定再買一輛

記者胡玉立／即時報導
Tesla Model Y電動休旅車車主公開宣稱在行駛中方向盤脫落後，特斯拉已同意購回。圖為Tesla Model Y型車。(美聯社)
Tesla Model Y電動休旅車車主公開宣稱在行駛中方向盤脫落後，特斯拉已同意購回。圖為Tesla Model Y型車。(美聯社)

特斯拉新車車主帕特爾(Prerak Patel)1月底在推特發文抱怨車子買不到一周，方向盤竟在新澤西州高速公路行駛中途掉了下來，引來熱烈迴響；6日他更新推文表示，特斯拉已同意購回他的Model Y電動休旅車；他決定還是再買輛Model Y新車。

帕特爾1月29日推文表示，24日新買的特斯拉行駛時方向盤掉落，幸好當時後方沒有來車。他還發起非正式民調，詢問應否保留原車加延長保固。結果有6100多人投票，83%認為他應要求特斯拉換輛新車。帕特爾還說，許多人私訊建議他應提起訴訟，而非只是要求換車。

時過數日，帕特爾6日推文分享特斯拉3日寄給他的一封信；特斯拉在信中表示，公司「確定該車並無缺陷或不合格或其他可保修條件或可歸責於特斯拉的任何其他依據，但為對特斯拉尊貴客戶表示善意」，將回購那輛Model Y。

帕特爾未透露特斯拉付多少錢回購他的車，但他表示那筆錢夠用來清償他的全部汽車貸款餘額，還可支付他在買輛特斯拉Model Y的頭期款。他還向媒體表示，特斯拉同意「優先」提供新車給他，在拿到新車之前，公司會借他一輛2021年款Model Y代步。

「我公布此事的主要目的是要確保它不會發生在任何其他家庭身上，」帕特爾表示，「特斯拉應調查此事，確保他們做錯的事情不再發生。」

帕特爾首次推文貼出方向盤掉落照片次日，曾提到他把車拿去勞倫斯鎮/普林斯頓特斯拉車商保養廠修理，被收取103.96元維修費用，他為此憤而寫道，「我要為製造缺陷負責嗎？開不到一周就收到方向盤故障帳單。修好不是公司的責任嗎？我們對特斯拉已失去信任，公司若能收回此車並全額退款，我們將不勝感激。」帕特爾後來表示，特斯拉已取消該筆帳單。

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