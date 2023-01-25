特斯拉財報優於預期 馬斯克曝今年產量上看200萬輛

特斯拉（Tesla）上季營收和獲利雙雙優於預期。(路透)

特斯拉 （Tesla）上季營收和獲利雙雙優於預期，儘管對交車的成長展望憂喜參半，執行長馬斯克 仍看好未來需求，並認為特斯拉今年有生產200萬輛車的潛力，激勵特斯拉股價盤後勁揚逾5%。

特斯拉25日盤後公布，截至去年12月的年度第4季營收較一年前增加37%至243億美元，創紀錄新高，也優於分析師 預期的241億美元，其中售車收入年增33%至213億美元，碳權收入大增近50%至4.67億美元，服務等其他營收達到16億美元，發電和儲能的收入已攀抵13.1億美元。

這家電動車大廠上季淨利增加2%至37億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為1.19美元，優於市場預期的1.13美元。

售車收入的毛利率卻降至25.9%，低於分析師平均預期的28.4%，也改寫過去五季最低，為特斯拉近期降價所致，而投資人也因此擔憂特斯拉的需求減弱。

面對股東和分析師的疑慮，馬斯克表示，在大幅降價後，特斯拉目前看到訂單將近是生產速度的兩倍，「需求將不錯，儘管整體車市可能萎縮」。

特斯拉表示，會「盡快」提高產量，以達成先前訂下每年平均年成長50%的目標。然而，該公司說今年朝交車量約180萬輛邁進，代表產量僅成長37%左右。而馬斯克回應分析師問題時說，這是保守的看法，「我們有潛力生產200萬輛，前提是沒有受到一些供應鏈重大干擾或發生大問題，我認為需求也是如此」。

這也是自馬斯克收購推特以來，他首次參與分析師會議。馬斯克告訴分析師，他買下推特，是為了把這家社群媒體的宣傳，當作與客戶連結的好方法。

特斯拉也證實，仍規劃今年在奧斯汀廠開始生產外界期盼已久的電動皮卡Cybertruck，更多細節將在3月1日的投資人日上公布，但馬斯克強調，這款車不會在2024年以前量產。這可能會給福特的F-150 Lightening、Rivian的R1T等競爭對手更多時間，享有在這個還剛起步的市場先推出產品的優勢。

特斯拉也說，北美約40萬名客戶如今有辦法測試其試驗性的「FSD Beta」駕駛輔助系統。該公司上季也認列了FSD相關的遞延收入3.24億美元。

彭博另指出，特斯拉已從銀行再取得50億美元的循環信用額度，是該公司離投資評級的藍籌股更進一步的最新跡象。