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特斯拉砸36億內華達蓋工廠 生產電動卡車和4680電池

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠。(路透)
特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠。(路透)

特斯拉投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠，一座將大量生產純電動卡車Semi，另一座將生產新的4680車用電池。

特斯拉24日發表聲明，將斥資36億美元，在內華達州蓋兩座工廠，「這將在當地創造超過3,000個工作機會，幫助美國引領潔淨能源的製造領域、強化我們的能源安全，最終降低家庭（負擔電動車）的成本」。

其中一座是年產能100 GWh（十億瓦時）的電池廠，以製造4680電池，產能足以每年供應多達200萬輛電動車使用。這種電池指的是直徑為46毫米、長度為80毫米的圓柱形電池。較大顆的電池會擁有較佳的能源密度與功率重量比，基本上會讓電動車能源效率提高、生產成本降低；目前特斯拉電池大多是用2170電池。

另一座則是該公司首座能大量生產純電動卡車Semi的工廠，但特斯拉並未提供預估產量數字。特斯拉去年12月向百事公司（PepsiCo）交付首批Semi卡車。特斯拉先前訂下的目標是，2024年在北美生產5萬輛Semi卡車。

這樁特斯拉的投資案，應該有資格獲得美國通膨削減法案（IRA）提供的部分補貼。

特斯拉在內華達州設廠，可追溯至2014年，當時與Panasonic合作，開始興建一座超大電池廠。時至今日，特斯拉已在當地投資62億美元，而這座工廠已在生產電動馬達、電池組、以及名為「Powerwall」的儲能產品，電池年產能為37 GWh。

巴隆周刊指出，特斯拉繼續支出追求未來的成長，投資人應該會對此感到高興，不過他們可能更希望這筆錢用來實施庫藏股，畢竟特斯拉股價在過去12個月跌逾50%。

特斯拉 投資 電動車

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