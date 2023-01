特斯拉砸36億內華達蓋工廠 生產電動卡車和4680電池

特斯拉 將投資 36億美元在內華達州雷諾(Reno)既有工廠附近興建兩座工廠,一座將大量生產純電動卡車Semi,另一座將生產新的4680車用電池。

特斯拉24日發表聲明,將斥資36億美元,在內華達州蓋兩座工廠,「這將在當地創造超過3,000個工作機會,幫助美國引領潔淨能源的製造領域、強化我們的能源安全,最終降低家庭(負擔電動車 )的成本」。

其中一座是年產能100 GWh(十億瓦時)的電池廠,以製造4680電池,產能足以每年供應多達200萬輛電動車使用。這種電池指的是直徑為46毫米、長度為80毫米的圓柱形電池。較大顆的電池會擁有較佳的能源密度與功率重量比,基本上會讓電動車能源效率提高、生產成本降低;目前特斯拉電池大多是用2170電池。

另一座則是該公司首座能大量生產純電動卡車Semi的工廠,但特斯拉並未提供預估產量數字。特斯拉去年12月向百事公司(PepsiCo)交付首批Semi卡車。特斯拉先前訂下的目標是,2024年在北美生產5萬輛Semi卡車。

這樁特斯拉的投資案,應該有資格獲得美國通膨削減法案(IRA)提供的部分補貼。

特斯拉在內華達州設廠,可追溯至2014年,當時與Panasonic合作,開始興建一座超大電池廠。時至今日,特斯拉已在當地投資62億美元,而這座工廠已在生產電動馬達、電池組、以及名為「Powerwall」的儲能產品,電池年產能為37 GWh。

巴隆周刊指出,特斯拉繼續支出追求未來的成長,投資人應該會對此感到高興,不過他們可能更希望這筆錢用來實施庫藏股,畢竟特斯拉股價在過去12個月跌逾50%。

