我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州卡車偷渡釀53死 黑心駕駛竟想「裝倖存者」躲警察

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

特斯拉德州廠拉高產能 傳已到周產5千輛

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）德州廠生產設備。 (美聯社)
特斯拉（Tesla）德州廠生產設備。 (美聯社)

電動車新聞網站Electrek周三（29日）報導，特斯拉（Tesla）已經將德州超級工廠的產能提升到每周產出數千輛，Model Y的生產除了原本的Standard Range標準款之外，現在也加入Long Range長續航車款的生產。

Electrek報導，特斯拉對德州超級工廠的增產數據一向保密，德州廠是特斯拉最重要的專案之一，投資金額數十億美元，若要回本，必須將工廠的產能儘量拉高。

據了解，德州廠去年開始生產Model Y，起步緩慢，產能之後才逐漸提升，今年4月終於開始交出德州廠製造的Model Y。其中影響產能進度的一大因素是Model Y所用的4680新電池供應遭遇瓶頸。現在特斯拉目標在今年底以前，德州廠每周產能可達1萬輛。

目前德州廠的產能外界無從得知，但市場人士相信以Model Y而言，每周產量應該不到1千輛。知情人士向Electrek透露，把Model Y Long Range加入生產線之後，Model Y系列的產量每周可因而破千。

一位消息來源表示，德州廠現在拚到每周最多可以交車5千輛，不過還無法確定這樣的水準可不可以維持下去。另一個知情人士說，Model Y的標準版和長續航版都在德州廠生產後，Model Y系列車款現在產出可至少達到每周2,000輛。

部分由德州廠交車的Model Y Long Range買主接獲通知，車子的電池組改為2170，而非原先標榜的4680新電池組。

Electrek認為，德州廠才開始投產幾個月，產能現在就能拉到每周2千到5千輛，表現算是相當不錯。現在觀察重點是，此一高水準產出未來幾個月能否維持。4680新電池組的產能顯然跟不上，以致於部分Model Y Long Range車主被通知自己的車後來是備配2170電池，這環節需要再加一把勁來突破。

德州 特斯拉 投資

上一則

奧迪在中國首個純電動車生產基地 長春開工

延伸閱讀

福斯展現信心 要乘虛趕上特斯拉 3年內成為電動車龍頭

福斯展現信心 要乘虛趕上特斯拉 3年內成為電動車龍頭

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡
特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關

特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

熱門新聞

現代汽車旗下兩款全新電動車Ioniq 5和Kia EV6上市後，銷售量僅次於特斯拉電動車。 （美聯社）

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

2022-06-26 18:42
特斯拉維修費比一般汽車品牌貴27%，車主省掉的油費恐怕被維修成本抵消。(美聯社)

特斯拉維修費比一般車高27% 原因在這裡

2022-06-28 02:09
大改款美規Honda CR-V將於7月12日正式發表。（取材自Honda）

預定7月中正式登場 大改款美規Honda CR-V內裝首次公開

2022-06-26 02:55
特斯拉執行長馬斯克說，德國和美國德州的新廠「燒錢」。(路透)

馬斯克：特斯拉新廠是燒錢高爐 損失數十億元

2022-06-22 20:11
紐約市日前針對被沒收的越野摩托車及全地形車進行銷毀。

聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車

2022-06-27 03:10
電動車大廠特斯拉（Tesla）。美聯社

特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關

2022-06-27 19:37

超人氣

更多 >
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑