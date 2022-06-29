特斯拉德州廠拉高產能 傳已到周產5千輛

特斯拉（Tesla）德州廠生產設備。 (美聯社)

電動車新聞網站Electrek周三（29日）報導，特斯拉 （Tesla）已經將德州 超級工廠的產能提升到每周產出數千輛，Model Y的生產除了原本的Standard Range標準款之外，現在也加入Long Range長續航車款的生產。

Electrek報導，特斯拉對德州超級工廠的增產數據一向保密，德州廠是特斯拉最重要的專案之一，投資 金額數十億美元，若要回本，必須將工廠的產能儘量拉高。

據了解，德州廠去年開始生產Model Y，起步緩慢，產能之後才逐漸提升，今年4月終於開始交出德州廠製造的Model Y。其中影響產能進度的一大因素是Model Y所用的4680新電池供應遭遇瓶頸。現在特斯拉目標在今年底以前，德州廠每周產能可達1萬輛。

目前德州廠的產能外界無從得知，但市場人士相信以Model Y而言，每周產量應該不到1千輛。知情人士向Electrek透露，把Model Y Long Range加入生產線之後，Model Y系列的產量每周可因而破千。

一位消息來源表示，德州廠現在拚到每周最多可以交車5千輛，不過還無法確定這樣的水準可不可以維持下去。另一個知情人士說，Model Y的標準版和長續航版都在德州廠生產後，Model Y系列車款現在產出可至少達到每周2,000輛。

部分由德州廠交車的Model Y Long Range買主接獲通知，車子的電池組改為2170，而非原先標榜的4680新電池組。

Electrek認為，德州廠才開始投產幾個月，產能現在就能拉到每周2千到5千輛，表現算是相當不錯。現在觀察重點是，此一高水準產出未來幾個月能否維持。4680新電池組的產能顯然跟不上，以致於部分Model Y Long Range車主被通知自己的車後來是備配2170電池，這環節需要再加一把勁來突破。