「電動車」全球網路搜尋排行榜 特斯拉壓倒性獲勝

特斯是當前電動車最具代表性的品牌。（取材自Tesla）

相較於傳統汽車 多以前往展間賞車作為主要途徑，新世代電動車 除了可以透過網路訂車外，利用網路關鍵字搜索相關資料的情況也更為普遍。根據美國汽車搜尋網站PartCatalog發表的2021年世界電動車的搜索，除了包含Google的電動車熱搜排行，也涵蓋了各國電動車銷售數量、IG和Tiktok的網路聲量比較，沒有意外地由新創電動車品牌特斯拉 （Tesla）囊括各項榜首的位置。

其中，特斯拉 Model 3是地球上搜索次數最多的電動汽車，每月出現224萬次搜索，其次是Model S、Model Y 和Model X。搜索次數最多的非特斯拉車型是Audi e-tron，在2021年每月被Google搜索一百萬次，Porsche Taycan也同樣擁有單月100萬次的網路搜尋次數，緊隨其後的是VW ID.4（82.3萬）。

2021年平均每月全球電動車最多搜尋車型排行榜。（截圖自Carscoops.com）

如果是以電動車品牌作為搜尋對象，品牌熱搜榜前三名分別為特斯拉、Rivian以及中國蔚來汽車Nio。但事實上，特斯拉在2021年的月平均搜尋次數來到了1110萬次，而分居二、三名的Rivian及Nio卻僅各100萬次，足足差了10倍有餘。

2021年平均每月全球電動車最多搜尋品牌排行榜。（截圖自Carscoops.com）

在美國，興趣增長最快的電動車是VOLVO XC40 Recharge，在2021年的搜索量比2020年增加了 221,900%；Hyundai Ioniq 5增加了12,442%；還有VW ID.4，其搜索量增加了5,483%。

2021年美國最熱門電動車搜尋排行榜。（截圖自Carscoops.com）

與此同時，partcatalog.com 使用來自國際能源署的數據調查了2010年至2020年間購買電動汽車最多的國家。中國名列前茅，賣出了超過450萬輛電動車。英國及德國緊隨其後，分別賣出175萬輛及近70萬輛。