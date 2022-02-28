我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

「電動車」全球網路搜尋排行榜 特斯拉壓倒性獲勝

記者陳威任／綜合報導
特斯是當前電動車最具代表性的品牌。（取材自Tesla）
特斯是當前電動車最具代表性的品牌。（取材自Tesla）

相較於傳統汽車多以前往展間賞車作為主要途徑，新世代電動車除了可以透過網路訂車外，利用網路關鍵字搜索相關資料的情況也更為普遍。根據美國汽車搜尋網站PartCatalog發表的2021年世界電動車的搜索，除了包含Google的電動車熱搜排行，也涵蓋了各國電動車銷售數量、IG和Tiktok的網路聲量比較，沒有意外地由新創電動車品牌特斯拉（Tesla）囊括各項榜首的位置。

其中，特斯拉 Model 3是地球上搜索次數最多的電動汽車，每月出現224萬次搜索，其次是Model S、Model Y 和Model X。搜索次數最多的非特斯拉車型是Audi e-tron，在2021年每月被Google搜索一百萬次，Porsche Taycan也同樣擁有單月100萬次的網路搜尋次數，緊隨其後的是VW ID.4（82.3萬）。

2021年平均每月全球電動車最多搜尋車型排行榜。（截圖自Carscoops.co...
2021年平均每月全球電動車最多搜尋車型排行榜。（截圖自Carscoops.com）

如果是以電動車品牌作為搜尋對象，品牌熱搜榜前三名分別為特斯拉、Rivian以及中國蔚來汽車Nio。但事實上，特斯拉在2021年的月平均搜尋次數來到了1110萬次，而分居二、三名的Rivian及Nio卻僅各100萬次，足足差了10倍有餘。

2021年平均每月全球電動車最多搜尋品牌排行榜。（截圖自Carscoops.co...
2021年平均每月全球電動車最多搜尋品牌排行榜。（截圖自Carscoops.com）

在美國，興趣增長最快的電動車是VOLVO XC40 Recharge，在2021年的搜索量比2020年增加了 221,900%；Hyundai Ioniq 5增加了12,442%；還有VW ID.4，其搜索量增加了5,483%。

2021年美國最熱門電動車搜尋排行榜。（截圖自Carscoops.com）
2021年美國最熱門電動車搜尋排行榜。（截圖自Carscoops.com）

與此同時，partcatalog.com 使用來自國際能源署的數據調查了2010年至2020年間購買電動汽車最多的國家。中國名列前茅，賣出了超過450萬輛電動車。英國及德國緊隨其後，分別賣出175萬輛及近70萬輛。

國際能源署的數據調查了2010年至2020年間購買電動汽車最多的國家。 （截圖自...
國際能源署的數據調查了2010年至2020年間購買電動汽車最多的國家。 （截圖自Carscoops.com）

電動車 特斯拉 汽車

上一則

電氣化新選擇？Renault全新「氫氣引擎」概念車5月登場

延伸閱讀

馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查

馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查
供水受阻 特斯拉柏林廠恐延宕

供水受阻 特斯拉柏林廠恐延宕
特斯拉無線更新 存在風險

特斯拉無線更新 存在風險
汽車品牌排名 特斯拉大跌

汽車品牌排名 特斯拉大跌

熱門新聞

零件短缺導致新車市場供不應求，現在美國消費者須用比「標價」更高的價格才能買到新車，尤其是休旅車和 皮卡。路透

美國消費者現在很難用「標價」買到新車

2022-02-21 10:46
無線充電成為越來越常見的配備。（取材自Carbuzz.com）

購車前先確認 6個你可能會忽略的細節

2022-02-22 01:41
由於會無故煞車，國家公路交通安全管理局將對170多萬輛新型本田車展開調查。(美聯社)

278起投訴「路上自動急剎車」本田170萬車將被調查

2022-02-24 21:03
一艘滿載近4000輛保時捷、奧迪和賓利等名車、由德國開往北美的貨輪16日發生失火意外。(歐新社)

載4000輛保時捷、賓利貨輪海上燒 福斯損失恐逾43億元

2022-02-22 01:19
電動車大廠特斯拉（Tesla）在可靠性方面的疑慮，已拖累其產品排名和評分。（ 歐新社）

2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌

2022-02-18 19:10
Renault將於五月發表一輛搭載「氫氣引擎」的全新概念車。（取材自Renault）

電氣化新選擇？Renault全新「氫氣引擎」概念車5月登場

2022-02-27 02:42

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡