全球車廠為晶片荒所苦 特斯拉脫穎而出關鍵：工程專業

在晶片荒未退之際，特斯拉已成為全球汽車業2021年最大的贏家之一。路透

在全球各大車廠2021年都為半導體供應短缺所苦之際，特斯拉 卻反而這場危機下的最大贏家之一，產量預估年增八成。這家美國電動車大廠能在半導體缺貨和供應鏈吃緊的一年中取得成功，歸功於自身的軟體工程專業基礎。

華爾街日報報導，分析師預估，特斯拉2021年產量將比2020年增加約80%，年產量成長率為2018年來最高。

相較下，根據IHS Markit，全球汽車 業2021年汽車產量預料將比2020年增加約1%，但比新冠疫情爆發前的2019年減少15%。

產業主管和顧問認為，特斯拉有能力讓產品線持續運轉，部分是要歸功於自家軟體的工程專業，使特斯拉比其他汽車製造商更能適應全球晶片 缺貨的現象，例如，馬斯克之前表示，特斯拉能迅速改寫必要的軟體，把替代的晶片整合至車輛中。

半導體產業主管和顧問認為，特斯拉雖是一加相對年輕的車廠，但擁有從一開始就自行設計車輛的優勢，能夠整合整體系統整合，而非像其他老牌車廠過去幾十年來所採用的運作模式，以部件的模式不斷新增零件。

貝恩公司（Bain）在研究一輛2019年款的Model 3後指出，特斯拉Model 3運用單一族群的半導體，驅動聲控、及聲音和手勢辨識等功能，而許多其他車輛是使用更多晶片，控制各自的功能。

半導體供應商微芯（Microchip）執行長Ganesh Moorthy說，專注生產電動車的製造商，受惠自身科技基礎的程度高於傳統車廠，也更能彈性調整。