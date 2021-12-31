我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

全球車廠為晶片荒所苦 特斯拉脫穎而出關鍵：工程專業

編譯洪啟原／綜合外電
在晶片荒未退之際，特斯拉已成為全球汽車業2021年最大的贏家之一。路透
在晶片荒未退之際，特斯拉已成為全球汽車業2021年最大的贏家之一。路透

在全球各大車廠2021年都為半導體供應短缺所苦之際，特斯拉卻反而這場危機下的最大贏家之一，產量預估年增八成。這家美國電動車大廠能在半導體缺貨和供應鏈吃緊的一年中取得成功，歸功於自身的軟體工程專業基礎。

華爾街日報報導，分析師預估，特斯拉2021年產量將比2020年增加約80%，年產量成長率為2018年來最高。

相較下，根據IHS Markit，全球汽車業2021年汽車產量預料將比2020年增加約1%，但比新冠疫情爆發前的2019年減少15%。

產業主管和顧問認為，特斯拉有能力讓產品線持續運轉，部分是要歸功於自家軟體的工程專業，使特斯拉比其他汽車製造商更能適應全球晶片缺貨的現象，例如，馬斯克之前表示，特斯拉能迅速改寫必要的軟體，把替代的晶片整合至車輛中。

半導體產業主管和顧問認為，特斯拉雖是一加相對年輕的車廠，但擁有從一開始就自行設計車輛的優勢，能夠整合整體系統整合，而非像其他老牌車廠過去幾十年來所採用的運作模式，以部件的模式不斷新增零件。

貝恩公司（Bain）在研究一輛2019年款的Model 3後指出，特斯拉Model 3運用單一族群的半導體，驅動聲控、及聲音和手勢辨識等功能，而許多其他車輛是使用更多晶片，控制各自的功能。

半導體供應商微芯（Microchip）執行長Ganesh Moorthy說，專注生產電動車的製造商，受惠自身科技基礎的程度高於傳統車廠，也更能彈性調整。

特斯拉 汽車 晶片

上一則

南韓兩大財團聯手 Hyundai、三星有望共組車用晶片聯盟

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
特斯拉修理費高達2.2萬元 他乾脆把車炸了

特斯拉修理費高達2.2萬元 他乾脆把車炸了
特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛

特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛
馬斯克的賣股算術題：賣了10%特斯拉 持股反增700萬股

馬斯克的賣股算術題：賣了10%特斯拉 持股反增700萬股

熱門新聞

一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。（截自爆系知識家臉書）

車開到一半儀表板現「金黃水龍頭」 網喊：先停車再說

2021-12-19 02:28
西班牙有一位87歲的福特狂粉選擇入手人生第一部電動車Mustang Mach-E，並給出極高的評價。（影片截圖）

87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey

2021-12-26 02:50
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社

美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣

2021-12-26 21:35
世界最長禮賓車「美國夢」可載70位乘客，全長約30.5公尺，配有26個輪胎。 (取材自推特)

超狂禮賓車「美國夢」有游泳池、高爾夫球場、停機坪

2021-12-28 01:26
近來全球供應鏈緊縮，無論新車或二手車的售價都不斷衝高，被需求逼急的消費者不只沒有殺價的本錢，還得遠赴千里取車。(Getty Images)

新舊車價創新高 消費者被迫搭機到外州買高價車

2021-12-27 21:55
Goodyear推出ElectricDrive GT電動車專用胎。（圖：Goodyear提供）

能抓耐磨又寧靜 Goodyear推出電動車專用胎

2021-12-29 01:21

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉