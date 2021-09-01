會爆炸？Tesla充電中竟被擅拔插頭 車主看到字條傻眼

Tesla Model 3。（取材自CarBuzz.com）

電動車近年在全球持續成長，已經在越來越多國家成為當地主要銷售車款之一，但電動車至今仍有不少問題有待解決，尤其是面對非車主的反面意見。

有一位Tesla Model 3的車主最近在他的車上收到了一條非常不尋常且出乎意料的信息。這位車主詹姆斯（Oliver James）將他的Model 3停在停車場，並插上電源充電。看似一切正常，但一位不知名的鄰居認為充電車輛存在安全隱患並決定採取行動。

這個鄰居在車輛的充電端口附近（拔掉插頭後）留下了一張便條，上面寫著「在這種高溫下過度充電會炸毀電池。請你去Google一下「Tesla」、「電池爆炸」，最後則屬名「關心的居民」。

Tesla Model 3被留下一張陌生紙條。（取材自臉書）

事實上，一般炎熱氣候下充電並不會有任何問題，在充電過程當中，電池管理系統不允許過度充電。一旦檢測到充滿電，充電就會停止，而且根據Tesla的資料顯示，去年車輛平均要行駛2.05億英里，才會發生一次火災。

此外，從美國 國家消防協會（NFPA）和美國交通部的數據來看，每行駛1900萬英里就會發生一次車輛起火，其中包括內燃機車輛。換句話說，電動汽車 其實比內燃機車款更安全，但是仍然有很多人認為電動汽車很危險，因為它們很容易突然點燃。

不管這個「關心的居民」是誰，他們不僅誤解了電動汽車的工作原理，而且未經許可，他們也無權接觸他人的私人財產。例如，他們可以很容易地將他們的筆記（儘管它實際上是不正確的）留在汽車的一個擋風玻璃雨刷下面。從這個案例也不難看出，電動汽車想要全面普及化之前，確實還是需要對民眾傳達車款的安全可靠性。