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王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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華裔律師王毅竣參選皇后區民事法官。(取自其競選網頁)
華裔律師王毅竣參選皇后區民事法官。(取自其競選網頁)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王毅竣參選皇后區民事法官，已進入民主黨初選競爭行列。
  • 重點二：孟昭文、劉醇逸等多位民代已公開背書支持王毅竣。
  • 重點三：他具私人執業與法院服務經驗，強調公平耐心處理案件。

皇后區民事法院今年共有三個法官席位出缺，相關選舉將進入23日初選階段。多名民主黨參選人投入角逐，包括華裔律師王毅竣(Edmond Wong)，目前，他已獲得聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等多位民代背書。

據介紹，王毅竣的父母為移民，他曾就讀卡多索高中(Benjamin N. Cardozo High School)，其後進入霍夫斯特拉大學(Hofstra University)完成大學學業，並於聖若望大學法學院(St. John’s University School of Law)取得法律博士學位。

完成法律教育後，王毅竣曾在私人律師事務所執業多年，代理房地產、監護權等案件，擁有州法院和聯邦法院的訴訟經驗。之後，他轉入法院系統服務，曾在皇后區民事法院擔任助理法院律師(Associate Court Attorney)，對民事法院運作及民眾面臨的日常法律問題有第一線了解。

目前，王毅竣在皇后區遺囑檢驗法院(Queens County Surrogate’s Court)擔任庭審法官兼裁判官(Court Attorney-Referee)，負責處理信託與遺產相關案件。他表示若當選，將把多年法律與法院工作經驗帶入民事法院，致力於維護公平司法，並以尊重、耐心與公正態度對待每一位當事人。

王毅竣目前已獲得聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、李琳達等背書。上海同鄉會會長沈珺表示，王毅竣是祖籍上海的華裔新生代法律人，父親來自上海、母親來自溫州，本人始終心繫華裔社區的發展與權益，「他為人謙遜務實、思路清晰，既有紮實的法律素養，也有長期服務社區的熱忱與擔當」。

精華 FAQ

  • 他參選的是皇后區民事法官，該職位今年共有三個席位出缺，並將進入民主黨初選階段，與多名參選人一同角逐。

  • 他曾在私人律師事務所處理房地產、監護權等案件，也任職皇后區民事法院助理法院律師，現於遺囑檢驗法院擔任庭審法官兼裁判官。

  • 他已獲孟昭文、劉醇逸、Gregory Meeks、黃敏儀、李琳達等民代背書，上海同鄉會會長沈珺也稱讚他務實、專業並關心華裔社區。

劉醇逸 皇后區 孟昭文

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