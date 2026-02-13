皇后區長理查茲連任就職 轟苛待移民

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
皇后區區長理查茲日前在皇后學院舉行第二個完整任期的就職慶典，重申皇后區將持續捍衛多元與包容的核心價值。(取自皇后區區長官網)
皇后區區長理查茲日前在皇后學院舉行第二個完整任期的就職慶典，重申皇后區將持續捍衛多元與包容的核心價值。(取自皇后區區長官網)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前在皇后學院舉行第二個完整任期的就職慶典，發表近一小時演說，除回顧疫情以來的施政成果外，也正面回應當前全國移民政策爭議，批評川普政府加強移民執法的做法，並重申皇后區將持續捍衛多元與包容的核心價值。

針對聯邦政府近期強化移民執法所引發的爭議，理查茲直言「川普政權希望我們把超過100萬名鄰居視為毒藥」。他強調，皇后區「選擇不服從」，而是選擇慶祝來自190個國家、使用360種語言的多元社群。

「在皇后區，我們用360種語言說同一句話—多元是我們的力量，而不是弱點。」他說，「華盛頓的白人至上主義者想要壟斷美國夢，但在皇后區，我們堅信海地的美髮師、奈及利亞的護士、委內瑞拉的小販，都有權利追逐這個夢想」。

理查茲自2020年在特別選舉勝出後擔任區長，去年11月在普選中以約70%得票率連任，領先共和黨對手伊克齊(Henry Ikezi)約20萬票。他是歷來首位出任皇后區區長的非洲裔男性。

演說中，理查茲也談及個人背景。他的父親自牙買加移民美國，定居於皇后區牙買加社區。他表示，自己出身於移民家庭，成長過程並非一帆風順，「不要告訴皇后區誰屬於這裡、誰不屬於，因為在這裡，我們240萬居民都值得有機會」。

理查茲指出，疫情期間皇后區失業率一度高達25%，目前已降至約5.4%。他表示，區內經濟正在轉型，未來數年將興建兩座賭場項目，並推動數萬個住宅單位開發，其中威利點將打造全新社區。

「我們已成為真正可以生活、工作與娛樂的行政區，」理查茲說，「我們做到了不可能的事—讓曼哈頓成為外區」。

他稱未來將繼續聚焦經濟發展、住房建設與社區公平發展，同時捍衛皇后區作為「世界之區」(World’s Borough)的多元特色。

