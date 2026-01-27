競選資金湧入 戰局提前加溫 州參議會13選區最受矚目

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約州參議會選舉，最受矚目的為第13選區選戰，圖為現任民主黨拉莫斯(Jessica González-Rojas)。(記者馬璿／攝影)
儘管距離今年的期中選舉初選仍有約半年，但市選舉局的競選財務報告顯示，各項選舉的競選資金已提前湧入。皇后區今年的選舉募款進度明顯早於往年，州議會多個議員席位備受關注。

新聞媒體Queens Daily Eagle分析，募款進度提前的其中一個原因，是前州議員曼達尼(Zohran Mamdani)在市長勝選前留下的州眾議會席位，該場特殊選舉將在2月3日舉行，提前投票已於周前展開。

曼達尼曾代表的第36州眾議會選區，涵蓋皇后區阿斯托里亞(Astoria)與長島市(Long Island City)等社區，近年來亞裔居民增加，三名參選人莫雷諾(Diana Moreno)、喬拜達(Mary Jobaida)與阿卜杜勒哈米德(Rana Abdelhamid)皆為民主社會主義者，莫雷諾獲曼達尼、民主社會主義黨(DSA)與工薪家庭黨背書，阿卜杜勒哈米德則獲國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)及市議員元在熙(Julie Won)背書。

包括部分法拉盛地段、新鮮草原(Fresh Meadows)、貝賽(Bayside)等地的州眾議會第25選區，民主黨現任李羅莎(Nily Rozic)，預計在11月選舉中再次對壘共和黨白正熩(Kenneth Paek)。李羅莎在2024年以52%對46%的票數擊敗白正熩。雙方目前皆無初選對手。

紐約州參議會選舉，最受矚目的為皇后區第13選區選戰，圖為挑戰者、現任州眾議員岡薩...
州參議會方面，最受矚目的為第13選區選戰，該選區涵蓋可樂娜(Corona)、傑克森高地(Jackson Heights)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)等地，現任民主黨議員拉莫斯(Jessica González-Rojas)因花旗球場周邊的賭場建案問題、以及在市長競選的最後關頭轉而支持葛謨(Andrew Cuomo)而受關注。拉莫斯同時面臨現任州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)以及前任議員蒙塞拉特(Hiram Monserrate)的挑戰。目前，岡薩雷斯-羅哈斯已經獲得一眾官員背書，包括國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、維樂貴絲、皇后區區長理查茲等。

岡薩雷斯-羅哈斯因參選所留下的州眾議會第34選區，也被視為皇后區最受關注選區之一。該選區部分與她參選的州參議會第13選區重疊。三位參選人分別為岡薩雷斯-羅哈斯的前幕僚長羅梅羅(Brian Romero)、民主社會主義者卡瓦斯(Aber Kawas)，以及社區委員米吉亞斯(Andreas Migias)。

