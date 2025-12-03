香港駐紐約經貿辦未代交善款 籲直接匯港府指定帳戶

港駐紐約經貿辦於2日提醒，迄今未曾接獲任何團體聯繫、或要求代為交付款項，他們呼籲民眾直接將善款捐予港府指定帳戶。圖為2日民眾聚集在大樓邊臨時紀念處旁的花圈悼念區，向遇難者致哀。(路透)

因應香港 發生嚴重火災，紐約各社區和僑界團體陸續發起募捐，也有團體表示，善款將由香港駐紐約經濟貿易辦事處(HKETO)協助轉交予受災家庭；不過港駐紐約經貿辦於2日提醒，迄今未曾接獲任何團體聯繫、或要求代為交付款項，他們呼籲民眾直接將善款捐予港府 指定帳戶。

本次11月26日起始的香港大埔宏福苑 火災，為1947年以來最嚴重的五級火情事件，截至2日，已造成至少156人死亡，並仍有約30人失聯。美東各社區組織也陸續發起籌款活動，其中曾有團體聲稱，已與港駐紐約經貿辦建立聯繫以轉交善款，但相關說法受到辦事處質疑。

港駐紐約經貿辦2日在聲明中表示，「有傳媒報道有紐約團體因應香港大埔宏福苑大火所發起募捐活動，並指所籌集的款項將經香港駐紐約經濟貿易辦事處直接交給受難受災家庭一事，駐紐約經貿辦表示迄今並未曾接獲任何團體接觸及要求代其轉交任何款項。」

經貿辦發言人指，衷心感謝各界對事件和受災民眾的關愛和善心，為援助宏福苑居民，香港特區政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，並投入3億港元(約3840萬元)作為起動資金，以支援受災住戶及相關復原工作。根據經貿辦，截至目前，連同外界捐款，基金總額已達約16億港元(約2億元)，且款項將用於協助居民重建家園，同時提供長期支援。

辦事處表示，援助基金亦接受個人及私人機構捐款，並設有指定專屬帳戶。他們也鼓勵所有熱心團體及個人直接將善款存入以下戶口。港元捐款可存入中國銀行(香港)帳戶: 012-875-2-190159-7(名稱「大埔宏福苑援助基金」)；人民幣及其他貨幣款項則可存入帳戶: 012-875-2-190160-7(名稱相同)。相關收款銀行的SWIFT碼為BKCHHKHHXXX，英文名稱為Bank of China (Hong Kong) Limited，地址為Bank Of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong。帳戶英文名稱為Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po，地址為Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong。