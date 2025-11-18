史里華：無懼曼達尼當選紐約市長 但深惡痛絕葛謨及富豪金主

我的頻道

記者許君達／紐約報導
共和黨籍紐約市長候選人史里華在敗選後首次受訪表示，他並不恐懼曼達尼的「社會主義」標籤，葛謨才是最令他痛恨的「腐敗的本體」。圖為市長辯論第二場。(記者鄭怡嫣／攝影)
共和黨籍紐約市長候選人史里華在敗選後首次受訪表示，他並不恐懼曼達尼的「社會主義」標籤，葛謨才是最令他痛恨的「腐敗的本體」。圖為市長辯論第二場。(記者鄭怡嫣／攝影)

共和黨籍候選人史里華(Curtis Sliwa)在競選紐約市長失敗後，受到多方責難；他在沈寂多日後接受「時代」雜誌專訪，談及拒絕退選以助葛謨(Andrew Cuomo)組成「反曼達尼(Zohran Mamdani)聯盟」的原因時，史里華表示，他並不畏懼帶有「社會主義」標籤的曼達尼當選市長，但對葛謨及其背後試圖操控選舉的億萬富豪金主則深惡痛絕。

史里華透露，競選期間，他受到了來自公開和私下的雙重壓力，從川普總統到紐約富豪，均曾試圖用利誘或威逼的手段迫他退選，以便給葛謨讓路。史里華說，他前後共接到過七通勸退電話，而身為律師的妻子則勸說他必須公開表態，否則會被指為「縱容犯罪」。於是他在接到的第七通電話中告訴對方，他已安裝了監聽設備，任何試圖勸他退選的通話內容都會被檢察官聽到。此後就再也沒有人給他打電話勸退了。

他表示，對於被要求為民主黨讓路，他感到個人受辱，而這種勸退行為更是對一人一票的民主制度的褻瀆。

對於部分人士對曼達尼及其「社會主義」主張所生的恐懼，史里華認為，紐約市歷史上並不缺少帶有「社會主義」甚至「共產黨」色彩的激進左派政客，他們不僅在市議會內常見，甚至還有國會議員，因此這些根本不足為奇。年輕的曼達尼「是個政治學徒」，當選市長後還需要經歷學習和磨礪，而他本人永遠對初出茅廬者懷抱希望，希望他們成功。然而對於葛謨，史里華則直言「他就是腐敗體制本身，腐敗從他全身的毛孔滲出」，「而我最痛恨的就是腐敗」。

史里華表示，他與曼達尼的年輕支持者保持了相對融洽的關係，因為「始終保持理想主義」是他本人與曼達尼支持者們的共性。他說，在打給曼達尼的祝賀電話中，他曾特別強調，「你該為你的支持者感到驕傲，他們完成了不可能完成的任務」。而在最新的寄語中，他以「過來人」的姿態告誡曼達尼，「警惕那些僅靠經驗和資歷立身的建制派終身民主黨人」。

曼達尼 葛謨 紐約市

