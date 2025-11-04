紐市地方選舉／現任公益維護人順利守擂 李文當選新主計長

我的頻道

記者許君達／紐約即時報導
民主黨籍現任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)連任成功。(美聯社)
民主黨籍現任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)連任成功。(美聯社)

紐約市2025年地方選舉結果出爐，除曼達尼(Zohran Mamdani)勝選市長外，其他公職均為選前呼聲較高或已在任者獲勝，未出現冷門。

截至發稿時，民主黨籍現任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)以72.64%的得票率順利連任，前曼哈頓區長李文(Mark Levine)以74.83%的得票率戰勝其共和黨對手。面臨改選的現任曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)均順利連任；現任布碌崙、布朗士、皇后區和史泰登島區長均無懸念連任，而前區長升任市主計長的曼哈頓，則由民主黨籍前州參議員霍曼(Brad Hoyman-Sigal)以80%的得票率當選新區長。

在市議員選舉中，代表曼哈頓華埠的現任民主黨籍議員馬泰(Christopher Marte)獲得71.69%的選票，戰勝其華裔共和黨對手丘海倫；代表法拉盛的黃敏儀和代表布碌崙南區的莊文怡均在沒有對手的情況下勝選。第30選區華裔民主黨籍候選人黃友興以微弱優勢戰勝對手；而在白石(Whitestone)與大學點(College Point)所在的第19選區，民主黨籍華裔候選人趙榮光獲得42%的選票，不敵其現任對手帕拉迪諾(Vickie Paladino)。在布碌崙南區競爭較為激烈的第47選區，民主黨籍候選人聖托索索(Kayla Santosuosso)戰勝對手薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)；而在上屆選舉中爆冷勝選的布朗士第13選區共和黨籍市議員瑪莫拉托(Kristy Marmorato)則成為全市唯一一名守擂失敗的現任者，該選區被民主黨人阿爾德博(Shirley Aldebol)重新奪回。

在選票背面的公投中，旨在促進住房開發的第2至5項提案均獲得通過，而旨在改變紐約市單數年選舉的第6項公投提案則被否決。

