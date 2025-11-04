曼達尼當選紐約市長 進步藍圖是否能落地

4日晚，紐約市長大選結果揭曉，民主社會主義者、民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)以明顯優勢勝出，當選紐約市新一任市長。(本報檔案照)

4日晚，紐約市 長大選結果揭曉，民主社會主義者、民主黨提名人曼達尼 (Zohran Mamdani)以明顯優勢勝出，將當選紐約市新一任市長。他也將是紐約歷史上首位穆斯林市長、首位南亞裔市長、以及近一個世紀以來最年輕的一任市長。曼達尼的選戰從理念到動員皆異於常規，其勝選被視為一場「進步浪潮」的象徵。

截至發稿，已有85%的選票開出，曼達尼以50.5%的支持率領先第二名葛謨的41.4%，差距接近九個百分點。勝選後，曼達尼在個人社群媒體上發布了一則視頻，視頻內容是熟悉的紐約市地鐵播報：「下一站及最後一站為，市政廳(City Hall)。」

從移民少年到進步偶像

曼達尼全名卓蘭·夸梅·曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)，1991年10月18日出生於烏干達坎帕拉(Kampala)。其父親是哥倫比亞大學教授Mahmood Mamdani，母親為電影導演Mira Nair。

五歲時，曼達尼隨家庭移居南非開普敦，七歲移居紐約。他後就讀於曼哈頓的進步教育體系Bank Street School for Children、布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，後於緬因州的波登學院(Bowdoin College)獲得非洲研究(Africana Studies)學士學位。他於2018年成為美國公民。

曼達尼曾在皇后區擔任房屋輔導員，幫助中低收入戶維持居住權利，這段經歷也成為他進入政壇的契機。2020年，他擊敗任職多屆的州議員西莫塔斯(Aravella Simotas)，當選州議會第36區眾議員，並屢次連任至今。在議會任內，他主導或支持了多項與房屋、交通、移民及社會正義有關的法案，也曾參與絕食運動和社運行動。

成長於全球化、多元文化與草根運動交織的環境，這些經歷後來成為曼達尼勝選主張的核心。他的政策關注社會不平等，強調緩解居住、交通和育兒壓力。他的熱門政策包括凍租、免費公車、免費托育、提高最低時薪至30元、建立市營超市等，因而在選民中引發強烈共鳴。

曼達尼私下熱衷嘻哈音樂，同時從事音樂創作，曾以藝名Young Cardamom/Mr.Cardamom發表歌曲。今年2月，曼達尼與敘利亞裔插畫師Rama Duwaji在紐約市政廳結婚。

進步藍圖 能否成為治理實踐

曼達尼曾多次走訪華埠 ，與華社交網密切。今年5月28日，他接受「世界日報」專訪，成為首位接受華文媒體專訪的領先候選人。6月20日，他造訪中華公所，向華埠居民闡述其市政願景，並承諾未來將定期回訪華埠；24日，他前往法拉盛拜票，強調自己不會取消特殊高中入學考試(SHSAT)。10月11日，他再度與州眾議員李榮恩(Grace Lee)走訪華埠，拜訪小商家。10月31日，他到訪華埠「格蘭街耆老中心」(Grand Coalition of Older Adults)，與長者一同打太極。

然而，曼達尼所提出的進步立場與激進政策主張，也引來不少華人批評，尤其集中在公共安全與教育兩方面。他提出設立「社區安全部門」(Department of Community Safety)，將部分危機幹預、精神健康與無家者服務從傳統警務中分離，以更具預防性、社會導向方式處理非暴力衝突。

盡管曼達尼一再強調不會削減警力，並表態若當選將留任現任局長，但他過往多次批評警方的言論仍令部分選民存疑。在教育方面，他計畫取消幼兒資優班的政策亦成為華社關注焦點。此外，其許多政策也被對手批評難以實現。