紐約市長選舉 投票人數創24年來新高

記者曹馨元、劉梓祁／紐約報導
距離選票站關閉仍有六小時，已有超過140萬名紐約市民完成投票，成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉。(記者曹馨元／攝影)
距離選票站關閉仍有六小時，已有超過140萬名紐約市民完成投票，成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉。(記者曹馨元／攝影)

紐約市4日普選，截至當日下午3時已有超過140萬名紐約市民投票，成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉，本次選舉正逢左右政治分化、新舊權力更替之時，其受到的全球關注也讓選戰意義遠超地方選舉，被視作民主黨在去年總統選舉潰敗後的改革走向。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

根據統計，截至4日下午3時，140萬多名紐約市民完成投票，當時距離選票站關閉仍有六小時，但投票人數不僅遠超上屆選舉115萬總人數，更成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉。根據市選舉委員會，大選當日下午3時前，已有71萬7000人投票，另有73萬5000人於提前投票期間投票。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁╱攝影)

大選當日早晨8時，曼達尼攜妻子在皇后區自宅附近投下選票，這位被視為民主社會主義者的州眾議員，是本次市長選舉中最大黑馬。曼達尼完成投票後誓言要「開啟政治新時代」，並讓「全國最昂貴的城市變得人人都能負擔得起」；他的政綱包括加徵富人稅以支持大規模社會福利計畫。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

面對外界質疑34歲的他是否能治理全國最大的城市，曼達尼回應，「我每天都在變老，也每天都更關心紐約人。」他強調，無論支持或反對者，他都將代表整個城市，實現讓工薪階層重回政治核心的承諾。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

曼達尼亦在投票後首度表示，自己在前五項公投提案中全部投下「贊成」票，其中包括與住房相關的提案；唯一反對的是第六項、旨在將市長選舉改至總統大選年的提案。此前，他在競選期間多次迴避媒體詢問其對公投議題的立場。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

以獨立身分參選的前州長葛謨也在大選日早晨於曼哈頓中城投票。葛謨稱這場決定紐約市與民主黨未來的選舉，是他「一生中最重要的一場選舉」。當日現身Fox News時，葛謨也對疫情期間養老院事件表達了歉意，「這是在我的任內，我理解這有多麼糟糕」。不過，他並未承認自己有任何不當行為，同時重申自己當時遵循了聯邦指引以及頂尖健康專家的建議。

曼達尼清晨阿斯托利亞投票，誓言「開啟政治新時代」讓「城市變得人人都能負擔」。(記者劉梓祁／攝影)

外界普遍認為，曼達尼與葛謨的角逐也代表了民主黨內新舊權力的更替。同為激進派民主黨人的歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與桑德斯(Bernie Sanders)早在初選前便背書曼達尼，他也於近月接連獲得州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等黨內重量級人物支持；不過，紐約傳統政治象徵式人物、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)直至大選日都不曾透露其支持對象。

投票 曼達尼 紐約市

