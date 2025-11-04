我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

紐約皇后區第19選區市議員選戰 帕拉迪諾與趙榮光互指拉票干擾

記者高雲兒／紐約即時報導
帕拉迪諾主打治安與生活品質議題，推動增設衛星警局及學校設施翻新。(本報檔案照)
帕拉迪諾主打治安與生活品質議題，推動增設衛星警局及學校設施翻新。(本報檔案照)

皇后區第19選區市議員選戰進入白熱化階段，現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)與民主黨挑戰者趙榮光(Ben Chou)近日圍繞投票站拉票行為互相指控，令本已膠著的選情更加緊繃。

帕拉迪諾陣營近日發表聲明，指對手志工在投票站內外拉票、干擾志工並「恐嚇選民」，已向警方與選舉委員會通報，呼籲民眾若發現類似情形應即刻舉報。趙榮光則強調志工一向保持禮貌與理性。「我的志願者多是學生和家長，我明確要求大家友善應對，不要起衝突。這只是一次選舉，沒有理由出現攻擊或威脅。」

第19選區涵蓋貝賽、白石鎮、小頸與道格拉斯頓等地，居民以中產與亞裔家庭為主。雖然民主黨登記選民接近半數，但共和黨與無黨籍選民合計人數略高，使這裡成為紐約市少數傾右的搖擺區。

根據對選民的採訪和觀察，選區內亞裔人口比例高，但政治取向並不一致。部分華裔與韓裔選民對前市長白思豪(Bill de Blasio)的教育政策及「同意之城」（City of Yes）規畫不滿，態度轉趨保守；也有選民因反感帕拉迪諾過往的爭議言論，而傾向支持趙榮光。一名受訪居民說：「這裡的亞裔不是鐵板一塊，台灣人、香港人、韓國人、華裔都有不同想法。」

帕拉迪諾主打治安與生活品質議題，推動增設衛星警局及學校設施翻新，並強調「地方政治就是解決民生問題」。她的作風強硬、在社群媒體上活躍，經常親自發文，引發支持與爭議並存。

趙榮光則為34歲消防員出身的首次參選人，提出以「創新理念」改善社區，例如安裝感應燈以提升夜間安全，並支持在皇后區增設特殊高中、保留特殊高中入學制度。他表示，希望以理性和對話取代對立，「讓社區重新找到共同的語言」。

趙榮光則為34歲消防員出身的首次參選人，提出以「創新理念」改善社區。(記者劉梓祁...
趙榮光則為34歲消防員出身的首次參選人，提出以「創新理念」改善社區。(記者劉梓祁╱攝影)

亞裔 投票 皇后區

上一則

決戰紐市議員 黃敏儀奔走多校點拉票 王浩倫母喪後重返選戰

下一則

紐約皇后區市議員候選人黃友興 獲多位現任議員背書
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市長選舉╱投票人數已創2001年來新高 各候選人衝刺拉票

紐約市長選舉╱投票人數已創2001年來新高 各候選人衝刺拉票
曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」

曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」
加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普

加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普
川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢