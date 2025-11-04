紐約皇后區第19選區市議員選戰 帕拉迪諾與趙榮光互指拉票干擾

帕拉迪諾主打治安與生活品質議題，推動增設衛星警局及學校設施翻新。(本報檔案照)

皇后區 第19選區市議員選戰進入白熱化階段，現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)與民主黨挑戰者趙榮光(Ben Chou)近日圍繞投票 站拉票行為互相指控，令本已膠著的選情更加緊繃。

帕拉迪諾陣營近日發表聲明，指對手志工在投票站內外拉票、干擾志工並「恐嚇選民」，已向警方與選舉委員會通報，呼籲民眾若發現類似情形應即刻舉報。趙榮光則強調志工一向保持禮貌與理性。「我的志願者多是學生和家長，我明確要求大家友善應對，不要起衝突。這只是一次選舉，沒有理由出現攻擊或威脅。」

第19選區涵蓋貝賽、白石鎮、小頸與道格拉斯頓等地，居民以中產與亞裔 家庭為主。雖然民主黨登記選民接近半數，但共和黨與無黨籍選民合計人數略高，使這裡成為紐約市少數傾右的搖擺區。

根據對選民的採訪和觀察，選區內亞裔人口比例高，但政治取向並不一致。部分華裔與韓裔選民對前市長白思豪(Bill de Blasio)的教育政策及「同意之城」（City of Yes）規畫不滿，態度轉趨保守；也有選民因反感帕拉迪諾過往的爭議言論，而傾向支持趙榮光。一名受訪居民說：「這裡的亞裔不是鐵板一塊，台灣人、香港人、韓國人、華裔都有不同想法。」

帕拉迪諾主打治安與生活品質議題，推動增設衛星警局及學校設施翻新，並強調「地方政治就是解決民生問題」。她的作風強硬、在社群媒體上活躍，經常親自發文，引發支持與爭議並存。