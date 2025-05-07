連署簽名有爭議 王浩倫、周國東共和黨提名遭撤銷

王浩倫已獲保守黨提名，將繼續參與11月普選。圖為王浩倫。(記者尤昱程／攝影)

第29選區共和黨 市議員參選人雷納迪(Johnathan Rinaldi)近日譴責三位華裔參選人王浩倫(Allen Wang)、周國東(Bernard Chow)與白正熩(Kenneth Paek)在提名程序中提交大量無效或疑似偽造連署簽名，導致三人先後遭法院撤銷共和黨提名資格，無法列名6月24日初選選票。對此，王浩倫與周國東回應稱，已獲保守黨提名確認，將繼續參與11月普選，並分別對法律挑戰表示遺憾與不滿，認為對手已超出理性競爭範圍。

皇后區 高等法院日前裁定，王浩倫提交548份連署簽名中，僅153份有效，有效率僅約28%，剩餘的388份被判為無效或涉嫌偽造。法院認定該提名文件在程序上有重大瑕疵，予以「法律無效」的處分，並命選舉委員會不得將他名字列入今年6月的共和黨初選選票上。

該案由法拉盛 選民劉曉(Xiao Liu)與現任市議員黃敏儀聯合提告，兩人認為王提交的連署簽名不具公信力，違反選舉法規，損害選民公平選擇權力。

周國東表示已獲保守黨提名，將參與11月普選。(周國東提供)

周國東亦於同日被判提名無效，法院裁定指出，他提交的716份連署中僅340份確認有效。此案由Anthony J. Lemma與現任市議員李琳達提起，法院亦禁止其名字出現在第23選區的共和黨初選選票上。

至於白正熩，原擬競選第25選區區領袖，僅提交不到160份簽名，遠低於所需500份門檻，未進入法庭審查即自動喪失資格。

雷納迪團隊指出，上述案件不僅反映個人違規，更暴露制度遭濫用的風險。他們質疑王浩倫本人是否在多份無效簽名中擔任認證證人，並懷疑相關人士可能藉此申報市政競選配對經費，呼籲相關單位徹查。

對此，周國東表示，其共和黨提名由郡黨協助完成，卻遭對手李琳達的法律團隊提出超過350項連署簽名瑕疵問題，例如地址不符、簽名重複、資料不完整或缺乏有效認證。他坦言因無力承擔逐筆應訴的法律費用，選擇退出初選程序。但他強調，自己的保守黨提名已確認，將代表該黨參與11月普選，「這場訴訟讓我看見基層候選人要公平參政有多困難，紅色浪潮已經開始，對手顯然感受到壓力。」

王浩倫亦表示，自己已獲保守黨提名，並為該黨在第20選區唯一提名人，無需初選，將直接進入11月選票。他亦表示已獲郡共和黨與保守黨雙重背書，「我們的每一步行動皆依法進行，沒有絲毫違法之虞」。