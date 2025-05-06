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角逐市主計長 紀思庭允當選續為華人發聲

記者高雲兒／紐約報導
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市第47選區市議員紀思庭，日前到法拉盛舉辦華人社區籌款活動，爭取對其角逐紐約市主計長一職的支持。(記者高雲兒／攝影)
市第47選區市議員紀思庭，日前到法拉盛舉辦華人社區籌款活動，爭取對其角逐紐約市主計長一職的支持。(記者高雲兒／攝影)

紐約市第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)日前到皇后區法拉盛舉辦華人社區籌款活動，爭取對其角逐紐約市主計長一職的支持。他強調，自己擁有豐富的實務經驗，能有效監督市政預算、確保資源分配公平，並延續對亞裔社區一貫的承諾與支持。

紀思庭表示，作為現任市議會財政委員會主席，他已連續四年主導預算審查與資金分配，「我不是在學習如何做預算，而是已經在做。這正是我和對手的最大不同。」

他強調，市主計長職位相當於城市的「財務長」，不僅需審核帳目，更要以審慎與責任感確保預算公平使用。「預算削減應像外科手術，精準處理無效率支出，而非大刀闊斧傷及老弱社群。」

面對華社關注的學校資源、長者照護與小商業支持議題，紀思庭表示，他曾多次成功阻擋超過10億元對教育、圖書館、公園與治安的預算刪減；此前他也曾發布專門支持小商業的計畫，提出透過市主計長權力，促進創業環境與經濟復甦。

他強調，亞裔小商戶關心的不只是稅收與補助，更在意治安與下一代教育，因此他也長期支持特殊高中入學考試(SHSAT)制度。紀思庭最後表示：「未來若當選，我會持續為華人、為每一位移民家庭發聲。」

當日活動獲得多位華人社區領袖支持，包括陳恆、田士銳、何志岳、梁仲禮、陳雲、江錦鑫、梅健國等人。

華人 亞裔 紐約市

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