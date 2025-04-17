拉下霍楚 川普盟友斯特凡尼克考慮選紐約州長

斯特凡尼克現為眾院共和黨會議主席，是黨內排名第四的領袖人物。(美聯社)

「紐約時報」16日引述三位消息人士報導，聯邦眾議員、曾被撤回聯合國大使提名的斯特凡尼克(Elise Stefanik)正在考慮在2026年競選紐約州長。作為川普 最親近的盟友之一，共和黨 內人士認為，霍楚選情不穩，斯特凡尼克具全國知名度與強勁募款能力，有望讓向來偏藍的紐約州成為共和黨可攻下的戰場。

消息人士透露，近來，華府與紐約州內多位共和黨人都在勸斯特凡尼克挑戰民主黨籍現任州長霍楚(Kathy Hochul)，並認為霍楚民調低迷、選情不穩，斯特凡尼克目前正積極評估參選可能性。

40歲的斯特凡尼克目前為六屆連任的聯邦眾議員，去年以62%得票率連任，代表紐約州最保守的北部選區。她原有望擔任川普政府的聯合國大使，惟川普擔憂她離職將危及共和黨在眾院 的微弱優勢，於3月底要求撤回她的人事安排。

斯特凡尼克近日在紐約廣場飯店(Plaza Hotel)出席共和黨活動時發表演說，隨後受訪時對NY1表示，對外界將她視為州長潛在人選感到「榮幸」，但尚未決定是否參選。她說：「這是世代難逢的機會讓霍楚下台。州府奧伯尼(Albany)長期一黨專政，讓我們的州逐漸衰敗。」

消息人士指出，她也可能在川普政府中出任其他職位，或繼續保留目前在眾院的黨內領導地位。她的發言人對此暫未置評。

斯特凡尼克現為眾院共和黨會議主席，是黨內重要性排名第四的領袖人物，僅次於眾院議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭。擁有哈佛大學政治學學位的她於2014年當選國會議員，時年30歲，是美國史上最年輕的女性眾議員。

她因在川普首次任期中力挺其政策與辯護立場而走紅，包括2019年為川普辯護烏克蘭通話醜聞，以及2020年共同提告挑戰搖擺州選舉結果。去年12月，斯特凡尼克在國會聽證會中嚴厲質詢哈佛、賓州大學與麻省理工學院校長校園反猶問題，導致哈佛與賓大校長相繼辭職，一舉提升了她的全國知名度。