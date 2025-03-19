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市長競選募款 葛謨2周150萬 亞當斯僅1.8萬

記者范航瑜／紐約報導
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根據最新競選財務披露文件，市長亞當斯(Eric Adams)的競選團隊，在最新募款期僅籌得1萬8967元。圖為亞當斯18日在曼哈頓出席活動。(取自市長辦公室)
根據最新競選財務披露文件，市長亞當斯(Eric Adams)的競選團隊，在最新募款期僅籌得1萬8967元。圖為亞當斯18日在曼哈頓出席活動。(取自市長辦公室)

根據最新提交的競選財務披露文件，市長亞當斯(Eric Adams)的競選團隊在最新募款期，僅籌得1萬8967元，進一步引發外界對其連任前景的疑問。與此同時，前州長葛謨(Andrew Cuomo)也首度提交了競選財報，成績亮眼，市主議長歐德思(Adrienne Adams)則未達到市府配對資金門檻。

亞當斯自2022年以來共籌得440萬元，曾在競選初期領先，但自去年9月遭聯邦指控貪污受賄後，捐款大幅下滑。最新財報顯示，1月12日至3月13日期間，亞當斯競選團隊僅獲43名捐款人支持，甚至退還了16筆先前的捐款。

同一時期，亞當斯競選團隊支出近16萬元，遠超募款額的八倍。亞當斯團隊向政治諮詢公司My Brnd Inc.支付了6萬7000多元，目前帳戶裡僅剩下300萬元。據媒體POLITICO分析，亞當斯需要大約兩倍的資金才有能在全市初選中有競爭力。

相比之下，其他民主黨籍市長參選人募款表現強勁。葛謨在不到兩周籌得150萬元。哥倫比亞大學教授、前紐約州民主黨執行主任史邁克(Basil Smikle)表示，葛謨長期獲得大金主支持並不意外，特別是在競爭對手多為進步派候選人的情況下，「但這是否意味他穩操勝券？我不這麼認為，外界仍在討論他為何辭去州長職務。」

歐德思競選團隊在提交財報前發布備忘錄，強調她在民主黨選民中的優勢，歐德思仍須再籌集17萬2000元才可獲得公款配對。未達標的候選人須等至5月23日(周五)提交下一輪財報，若屆時達標，將於5月30日(周五)獲得公款配對。

川普政府領導的司法部已決定撤銷對亞當斯的指控，但仍需聯邦法官批准才能正式撤銷。隨著案件發展，亞當斯的政治前途未卜。上周末，曾是其政治大本營的布碌崙(布魯克林)民主黨主席轉而支持葛謨。

市競選財務委員會去年12月決定，基於起訴書中的指控，暫停發放公款配對資助。對此，亞當斯表示，其合規律師皮塔(Vito Pitta)將繼續爭取配對資金，並稱：「我的律師正在研究所有選項，爭取我們應得的公平待遇。」

亞當斯 民主黨 葛謨

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