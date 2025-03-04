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市議長歐德思發表市情咨文 聚焦少數族裔與心理健康

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市議會議長歐德思(Adrienne Adams)4日發表2024年度市情諮文(State of the City)，作為市議會未來一年的施政藍圖。(市議會提供)
市議會議長歐德思(Adrienne Adams)4日發表2024年度市情諮文(State of the City)，作為市議會未來一年的施政藍圖。(市議會提供)

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)4日在林肯中心發表2024年度市情咨文(State of the City)，作為市議會未來一年的施政藍圖。外界正密切關注她是否加入市長選舉，但她並未在演說中提及競選，而是聚焦於可負擔住房、公共交通折扣、移民與性少數群體權益等政策。

歐德思在演說中提出多項新提案，包括向兩歲及以下幼兒家庭提供補助券，擴大經濟援助範圍；為紐約市立大學(CUNY)學生提供最高1000元學費補助，幫助欠費學生重新註冊；推動「少數族裔企業加速計畫」，協助企業獲取私營企業合約，促進經濟機會公平。

為應對心理健康問題，歐德思提議將社區中心轉型為提供心理健康、體育與娛樂場所。她還宣布計畫恢復全市十家圖書館每周七天開放，此前她曾成功阻止市長削減圖書館5830萬元的預算。

歐德思在演說中多次批評總統川普，指責其政策對移民家庭構成「殘酷攻擊」，損害小企業，並形容他「為了權力不惜毀滅一切」。「我們需要的是解決方案，而不是口號；服務，而不是救世主；夥伴關係，而不是父權主義，」歐德思說，「我們城市對政府領導的信任與尊嚴已被動搖，必須重新建立。」

歐德思上周成立競選委員會，被視為邁出了市長選戰的第一步。她預計將於本周最終決定是否參選。目前跡象顯示她傾向加入選戰。歐德思不僅開始組建競選團隊，還於上周末參加了市內有影響力的服務業工會32BJ的背書審查。

歐德思強調自己的施政理念以「合作與社區參與」為核心。「長期以來，我都被標籤為溫和派，但我的重心始終是公共服務，這無關政治派別，」歐德思在演說中表示。「衡量政策的標準應是它能否改善紐約客的生活。」

若歐德思決定參選，她將面臨短時間內籌款、提升知名度等眾多挑戰。歷史上，四位市議長曾參選市長，但均告失敗；紐約市也從未有過女性市長。前州長葛謨(Andrew Cuomo)已於3月1日宣布參選，目前在民調中領先。

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)4日在林肯中心發表2024年度市...
市議會議長歐德思(Adrienne Adams)4日在林肯中心發表2024年度市情咨文(State of the City)，作為市議會未來一年的施政藍圖。

紐約市 心理健康 圖書館

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