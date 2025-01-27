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鄭永佳宣誓就職 連任第49區州眾議員

記者胡聲橋╱紐約報導
第49區州眾議員鄭永佳和家人在宣誓就職儀式上合影。(記者胡聲橋╱攝影)
第49區州眾議員鄭永佳和家人在宣誓就職儀式上合影。(記者胡聲橋╱攝影)

第49選區州眾議員鄭永佳26日在布碌崙(布魯克林)班森賀宣誓就職，連任該選區州議員。共和黨和保守黨的同僚、以及社區代表和義工200多人，參加了在新越卓高中(New Utrecht High School)舉行的社區宣誓儀式，鄭永佳表示將再接再厲為社區做貢獻，在安全和教育等華裔社區普遍關注的議題上拿出成果來。

前紐約州上訴法庭首席法官伍元天(Randall Eng)為鄭永佳主持了宣誓就職儀式。鄭永佳在妻子Lilly和三個女兒的陪伴下，手按「金剛經」宣誓就職。猶太教、伊斯蘭教、基督教和佛教的社區代表都參加了這次宣誓就職儀式，並對鄭永佳和社區施以美好祝願。

鄭永佳首先感謝選民和義工的擁護，感謝妻子Lilly和其他家人的陪伴和支持。鄭永佳說，他的祖輩100年前來到美國，他是在美國出生的。在這63年間，華埠和紐約其他華人聚居區發生了天翻地覆的變化，他能當選州眾議員並獲得連任是華裔政治意識覺醒的象徵，也是華裔努力爭取政治權利的結果。

鄭永佳表示，雖然這是自己連任州眾議員的就職儀式，但所有這一切都是為了社區的居民，也是屬於社區居民的。他說在自己的第二屆任期將繼續關注公共安全問題，提升社區的安全感，倡導實施優質教育，讓社區孩子所受教育水平不斷提高，他還表示會繼續反對遊民所，反對曼哈頓堵車費等。

新任第17區州參議員陳學理在就職儀式上說，他之前是海軍陸戰隊員，而鄭永佳則長期服務於海軍，他很高興能與鄭永佳在社區並肩作戰，為社區爭取權益。

鄭永佳的律師莫虎說，鄭永佳宣誓就職為所有華裔樹立了榜樣，華裔應該積極參與政治進程，不僅僅要投票，還要競選公職，迎接挑戰。華裔社區應該支持那些能夠為社區服務與說話的人，無論其黨派。華裔必須使用自己的政治權利。

第45區共和黨州眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)、市警史上最高階亞裔警官、三星警司陳文業(Chief Thomas Chan)、保守黨行政總監狄鐘琪、鄭永佳辦公室幕僚长蕾丁(Soya Radin)等都出席了這次就職儀式。鄭永佳還為義工代表頒了獎。

第49區州眾議員鄭永佳班森賀宣誓就職連任。(記者胡聲橋╱攝影)
第49區州眾議員鄭永佳班森賀宣誓就職連任。(記者胡聲橋╱攝影)
第49區州眾議員鄭永佳班森賀宣誓就職連任。(記者胡聲橋╱攝影)
第49區州眾議員鄭永佳班森賀宣誓就職連任。(記者胡聲橋╱攝影)

華裔 眾議員 共和黨

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