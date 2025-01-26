州參議員就職 陳學理承諾傳達社區聲音

陳學理(右一)在家人的陪同下完成宣誓，就任紐約州第17選區州參議員。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約州第17選區州參議員陳學理，25日在布碌崙 (布魯克林)新卓越高中舉行就職典禮，其家人、華裔社區領袖和支持者，以及政界、警界等數百位民眾出席；陳學理表示，亞裔 社區不再是少數群體，如今已形成一股力量，將要求州府在改善民生問題方面採取行動，他也承諾成為社區在州府的聲音，傳達民眾的意願。

當日共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、以及多位共和黨議員如州眾議員 鄭永佳、諾瓦克夫(Michael Novakhov)、國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)出席典禮；而作為民主黨的州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡也受邀出席，幾人都登台致詞，祝賀陳學理當選。

在宣誓就職環節中，陳學理在妻子、兩個女兒的陪伴下登台，隨後在瑪麗奧的領誓下完成儀式；陳學理表示，感到無比幸運和謙卑，「首先我要感謝我的家人，我能站在這裡都是因為你們，我也要感謝布碌崙的民眾對我的信任」。

他表示與民眾一樣，厭倦了政客對選民的生活指手畫腳，提出像堵車費這樣令人們生活更困難的政策；他也強調，亞裔社區不再是少數群體，如今形成一支重要的力量，「我們將要求奧伯尼的代表們了解我們真正需要的是什麼，我一定會將社區的聲音傳達給他們。」

鄭永佳表示，「Chan the man」是陳學理在參軍、擔任紐約市警、以及退休後活躍社區期間獲得的稱號，足以說明人們對他能力的信任和肯定；莊文怡則說，黨派在她的眼裡只分為自己的利益、或為公眾的利益而戰這兩種，她很高興，「陳學理是站在為公眾利益而奮鬥的一方」。