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劉文健雙親背書陳學理 讚他人品好

記者顏潔恩／紐約報導
陳學理(左二)近期獲得劉偉棠(中)、李秀燕(左)背書支持。(陳學理提供)
陳學理(左二)近期獲得劉偉棠(中)、李秀燕(左)背書支持。(陳學理提供)

代表共和黨和保守黨參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的陳學理，近期獲得英雄華裔警探劉文健雙親的背書支持；劉偉棠、李秀燕談及與陳學理相識多年，可以保證他的人品好、重感情，將是一個會為華社爭取福利的民意代表。

陳學理近期在華裔社區人士陳偉祥、梅增新等人的陪同下前往兩老的住所探望，陳學理指出，自己也從警27年，當年同為紐約市警的戰友劉文健英勇犧牲後，他在最初的很長時間裡會來到這裡陪伴兩老，抱著彼此痛哭；有一次，當時的市長朱利安尼(Rudy Giuliani)來家中探訪，恰好他也在場，擔任起翻譯員幫助雙方交流。

劉偉棠表示，和陳學理相識很久了，也很感激他始終很有心、給予劉家很多的關心與照顧，每次只要經過家門前，陳學理都會特地進門打招呼；李秀燕則指出，陳學理是退伍軍人、也是前紐約市警，有豐富的打擊犯罪經驗，很理解社區現在需要怎樣的政策，且也對他的人品很信任，上任的話將會是一個很好的民選代表。

兩老呼籲選區的華人一定要團結起來、積極投票，支持陳學理競選，將他送入州參議會，為華人的權益發聲；對此陳學理表示，能得到劉文健父母的支持，令他感到榮幸又謙卑，懷著對他們深深的謝意，將會全力以赴競選，力求在11月普選挑戰現任州參議員曲怡文成功。

紐約市 華人 華裔

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