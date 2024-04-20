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法官莊卡珊訪世報 誓普及遺產知識和權利

記者范航瑜／紐約報導
莊卡珊(左)拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者范航瑜／攝影)
莊卡珊(左)拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者范航瑜／攝影)

正在競選皇后區遺產財產法庭法官(Surrogate court Judge)的皇后區高等法院法官(Queens Supreme Court，屬紐約州的初審法院)莊卡珊(Cassandra A. Johnson)，19日訪問世界日報，高度讚揚了法拉盛社區的文化多樣性，並表示將致力於發揚這一多樣性，讓不同族裔人民都能夠平等地享受公平和正義。

莊卡珊(左)拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者范航瑜／攝影)
莊卡珊(左)拜訪世界日報，與社長張宗智(右)交流。(記者范航瑜／攝影)

莊卡珊與世報紐約社社長張宗智與談。她提到，自己在皇后區出生長大，是來自海地的第二代移民。母親也從事法律相關工作。她從小開始在母親辦公室幫忙，便對法律產生了濃厚的興趣。儘管父母原本期望數學成績優異的她成為工程師，她堅持選擇了法律職業道路。作為現任的州高院法官，莊卡珊負責處理民事訴訟案件。

莊卡珊並不願止步。在工作中，莊卡珊發現，許多人，尤其是語言不通的移民，都對遺產事務很陌生，甚至感到恐懼，而她希望能夠改變這一現狀。

「我想要教育公眾關於遺產法庭的知識，讓他們了解自己的權利，同時讓每一個走進我法庭的人感受到關照和尊重。」

莊卡珊19日拜訪世界日報。(記者張宗智／攝影)
莊卡珊19日拜訪世界日報。(記者張宗智／攝影)

莊卡珊坦言擔任遺產法官實際上是一項不小的挑戰，每年需要處理約4000到5000個案件。然而，她表示自己「不會退步」。如果能成功當選，她將帶領團隊共同努力。她的團隊中已包括一位華人顧問，負責華人事務諮詢，她計畫繼續招募更多華人進入，擴充團隊。

莊卡珊還特別重視青少年的法律教育，自2013年起，她就為青少年提供暑期實習和培訓項目。莊卡珊堅信，無論出身何種背景，有意從事法律的人都應該獲得機會。她還積極參與社區活動，包括在中學的模擬法庭中擔任裁判。

莊卡珊19日拜訪世界日報。(記者張宗智／攝影)
莊卡珊19日拜訪世界日報。(記者張宗智／攝影)

莊卡珊還分享了自己在台灣的旅行經歷，表示對夜市美食和獨特文化十分著迷。她兩次登上台北101欣賞都市夜景，此外還探訪了台灣鄉間，體驗了不同的風景。

提到中華美食，她透露自己常來法拉盛；「法拉盛以華人文化為主，但也融合了其他族裔的文化，是一個充滿活力的美麗社區，是皇后區燦爛文化的重要組成部分。」

莊卡珊將與另一名紐約市民事法官李昌永(Wendy Li)在6月的初選中，爭取民主黨的提名。

皇后區 華人 法拉盛

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