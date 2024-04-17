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亞當斯演講 抗議者衝上台辱罵

記者張心／紐約報導
市長亞當斯16日在一場商業論壇上，突然遭四名抗議者衝上台辱罵。(市長辦公室提供)
市長亞當斯16日在一場商業論壇上，突然遭四名抗議者衝上台辱罵。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)16日在一場商業論壇上，突然遭四名抗議者衝上台辱罵，他們跑到亞當斯面前高喊「你從富人那裡拿了多少錢」，疑似與亞當斯近期公開表示支持打擊「租霸」法案並推行「同意之城」(City Of Yes)計畫有關。

亞當斯在事發時並無波瀾，以視而不見的態度繼續演說。(市長辦公室提供)
亞當斯在事發時並無波瀾，以視而不見的態度繼續演說。(市長辦公室提供)

從現場視頻來看，抗議者為兩名白人女性、一位白人男性和一位非洲裔男性。(取自CBS...
從現場視頻來看，抗議者為兩名白人女性、一位白人男性和一位非洲裔男性。(取自CBS視頻截圖)

16日上午9時許，在曼哈頓公園大道(Park Avenue)583號舉行的「更好紐約協會」(Association for a Better New York)早餐會上，兩名男子和兩名女子共四人，突然從舞台左側衝向正在演講的亞當斯，在距離其一臂之遙的地方，猛烈批評其對全市租戶的處理方式。

亞當斯宣布將於公園大道350號建設新一代寫字樓，將提供180萬平方呎的辦公空間，...
亞當斯宣布將於公園大道350號建設新一代寫字樓，將提供180萬平方呎的辦公空間，全球知名投資公司Citadel將是主要租戶。(市長辦公室提供)

「我們需要什麼？一個新的市長！」抗議者們指控亞當斯更關心房地產遊說組織的需求，而不是他經常掛在嘴邊的工薪階層的訴求。

在與保安推搡的過程中，其中一人不斷高聲吶喊「你什麼時候站出來為『打工人』發聲？」...
在與保安推搡的過程中，其中一人不斷高聲吶喊「你什麼時候站出來為『打工人』發聲？」。(取自CBS視頻截圖)

從現場視頻來看，抗議者為兩名白人女性、一位白人男性和一位非洲裔男性，他們手中的橫幅還未來得及完全拉開，便被保安們從舞台右側強行拉走。但在與保安推搡的過程中，其中一人仍不斷高聲吶喊「你什麼時候站出來為『打工人』發聲？」

抗議者們指控亞當斯更關心房地產遊說組織的需求，而不是他經常掛在嘴邊的工薪階層的訴...
抗議者們指控亞當斯更關心房地產遊說組織的需求，而不是他經常掛在嘴邊的工薪階層的訴求。(取自CBS視頻截圖)

亞當斯在事發時並無波瀾，以視而不見的態度繼續演說。而為什麼抗議者能夠輕易衝破安保近距離靠近亞當斯，他在兩小時後的記者例會上表示，沒有安全防範漏洞，是自己指示不要安保在側，「我自己要求單獨進場演講，讓保安待在會場外，不要阻止願意接近我的市民。」

從現場視頻來看，抗議者為兩名女性、一位白人男性和一位非洲裔男性，他們手中的橫幅還...
從現場視頻來看，抗議者為兩名女性、一位白人男性和一位非洲裔男性，他們手中的橫幅還未來得及拉開，便被保安們從舞台右側強行拉走。(取自Shirion Collective的X)

「更好紐約協會」則表示，抗議者並未持票入場。市長發言人說，他們使用假冒的證件進入會場，而入口處並未設置金屬探測器，目前警方已經將四人拘留，尚未決定是否起訴。

在當日的演講中，亞當斯宣布將於公園大道350號建設新一代寫字樓，將提供180萬平方呎的辦公空間，全球知名投資公司Citadel將是主要租戶，「我認為這將為紐約市創造6000個全新工作崗位，成為曼哈頓中城又一標誌性高樓。」

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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