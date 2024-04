亞當斯演講 抗議者衝上台辱罵

市長亞當斯16日在一場商業論壇上,突然遭四名抗議者衝上台辱罵。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)16日在一場商業論壇上,突然遭四名抗議者衝上台辱罵,他們跑到亞當斯面前高喊「你從富人那裡拿了多少錢」,疑似與亞當斯近期公開表示支持打擊「租霸」法案並推行「同意之城」(City Of Yes)計畫有關。

從現場視頻來看,抗議者為兩名白人女性、一位白人男性和一位非洲裔男性。(取自CBS視頻截圖)

16日上午9時許,在曼哈頓 公園大道(Park Avenue)583號舉行的「更好紐約協會」(Association for a Better New York)早餐會上,兩名男子和兩名女子共四人,突然從舞台左側衝向正在演講的亞當斯,在距離其一臂之遙的地方,猛烈批評其對全市租戶的處理方式。

亞當斯宣布將於公園大道350號建設新一代寫字樓,將提供180萬平方呎的辦公空間,全球知名投資公司Citadel將是主要租戶。(市長辦公室提供)

「我們需要什麼?一個新的市長!」抗議者們指控亞當斯更關心房地產遊說組織的需求,而不是他經常掛在嘴邊的工薪階層的訴求。

從現場視頻來看,抗議者為兩名白人女性、一位白人男性和一位非洲裔男性,他們手中的橫幅還未來得及完全拉開,便被保安們從舞台右側強行拉走。但在與保安推搡的過程中,其中一人仍不斷高聲吶喊「你什麼時候站出來為『打工人』發聲?」

亞當斯在事發時並無波瀾,以視而不見的態度繼續演說。而為什麼抗議者能夠輕易衝破安保近距離靠近亞當斯,他在兩小時後的記者例會上表示,沒有安全防範漏洞,是自己指示不要安保在側,「我自己要求單獨進場演講,讓保安待在會場外,不要阻止願意接近我的市民。」

「更好紐約協會」則表示,抗議者並未持票入場。市長發言人說,他們使用假冒的證件進入會場,而入口處並未設置金屬探測器,目前警方已經將四人拘留,尚未決定是否起訴。

在當日的演講中,亞當斯宣布將於公園大道350號建設新一代寫字樓,將提供180萬平方呎的辦公空間,全球知名投資公司Citadel將是主要租戶,「我認為這將為紐約市創造6000個全新工作崗位,成為曼哈頓中城又一標誌性高樓。」