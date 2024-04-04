我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

紐約州總統初選落幕 投票率僅為5%

記者劉梓祁／紐約報導
紐約總統初選投票率低迷，拜登川普無懸念出線。(記者許君達／攝影)
紐約總統初選投票率低迷，拜登川普無懸念出線。(記者許君達／攝影)

紐約州總統初選投票在超低迷投票率下，現總統拜登(Joe Biden)和前總統川普(Donald Trump)幾乎沒有懸念地勝選，因兩人早已獲得各自黨派的總統提名，且競選對手逐一宣布退選。

根據州選舉委員會的初步結果，全州約有5.1%的註冊民主黨人，即577萬8841人中的29萬4147人，以及5.8%的註冊共和黨人，即269萬5185人中的15萬5628人，參與了初選投票。

選舉委員會的非正式結果顯示，全州民主黨總票數的一半以上來自紐約市，在五個行政區中有15萬7204位選民參與初選投票。相比之下，有2萬6604名紐約市的共和黨人參加初選，占全州共和黨選民投票率約17%。

在全州範圍內，川普獲得了約82%選票，而宣布退選的前南卡州長海理(Nikki Haley)則獲得2萬115票，占總數近13%。另外，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)獲得6295票，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則以1590票位列最後。而在紐約市，川普在市內獲得了86.3%選票，海理獲得9.46%、克利斯蒂獲得3.17%及拉馬斯瓦米得到1.07%。

另一方面，全州有超過91%的民主黨人在初選中投票支持拜登，人數為26萬9058人，而女性作家威廉森(Marianne Williamson)僅獲得1萬4445票，明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)取得1萬644票。

此趨勢也與紐約市的投票結果相同，因拜登在五區中贏得超過91%的選票，票數達到14萬3981份；威廉森則獲得7777票，菲利普斯僅獲得5536票。由於全州註冊民主黨人數量接近共和黨人總數一倍，拜登預計將篤定贏得紐約州。

紀錄顯示，自前總統雷根(Ronald Reagan)在1984年被重新選舉以來，沒有任何一位共和黨總統候選人在紐約獲勝。

投票 共和黨 拜登

上一則

「只是人類倉庫」 寇頓投書反建86街收容所

下一則

保護眼睛 4／8觀日全食務必配戴有認證眼鏡

延伸閱讀

國防工業大合體 美日峰會有望討論共同生產彈藥、船艦、飛機

國防工業大合體 美日峰會有望討論共同生產彈藥、船艦、飛機
馬習有望二會 蘇起：只要強調和平穩定對兩岸就是加分

馬習有望二會 蘇起：只要強調和平穩定對兩岸就是加分
小羅伯甘迺迪IG帳號被停 控拜登是黑手 批拜登威脅民主更勝川普

小羅伯甘迺迪IG帳號被停 控拜登是黑手 批拜登威脅民主更勝川普
拜登懸了？內華達要修改選舉人票制度 恐讓他跨不過門檻

拜登懸了？內華達要修改選舉人票制度 恐讓他跨不過門檻

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子