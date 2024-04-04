紐約州總統初選落幕 投票率僅為5%

紐約總統初選投票率低迷，拜登川普無懸念出線。(記者許君達／攝影)

紐約州總統初選投票 在超低迷投票率下，現總統拜登 (Joe Biden)和前總統川普(Donald Trump)幾乎沒有懸念地勝選，因兩人早已獲得各自黨派的總統提名，且競選對手逐一宣布退選。

根據州選舉委員會的初步結果，全州約有5.1%的註冊民主黨人，即577萬8841人中的29萬4147人，以及5.8%的註冊共和黨 人，即269萬5185人中的15萬5628人，參與了初選投票。

選舉委員會的非正式結果顯示，全州民主黨總票數的一半以上來自紐約市，在五個行政區中有15萬7204位選民參與初選投票。相比之下，有2萬6604名紐約市的共和黨人參加初選，占全州共和黨選民投票率約17%。

在全州範圍內，川普獲得了約82%選票，而宣布退選的前南卡州長海理(Nikki Haley)則獲得2萬115票，占總數近13%。另外，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)獲得6295票，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則以1590票位列最後。而在紐約市，川普在市內獲得了86.3%選票，海理獲得9.46%、克利斯蒂獲得3.17%及拉馬斯瓦米得到1.07%。

另一方面，全州有超過91%的民主黨人在初選中投票支持拜登，人數為26萬9058人，而女性作家威廉森(Marianne Williamson)僅獲得1萬4445票，明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)取得1萬644票。

此趨勢也與紐約市的投票結果相同，因拜登在五區中贏得超過91%的選票，票數達到14萬3981份；威廉森則獲得7777票，菲利普斯僅獲得5536票。由於全州註冊民主黨人數量接近共和黨人總數一倍，拜登預計將篤定贏得紐約州。

紀錄顯示，自前總統雷根(Ronald Reagan)在1984年被重新選舉以來，沒有任何一位共和黨總統候選人在紐約獲勝。