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紐約第3國會選區議員蘇奧齊宣誓就職 關注邊境和稅收

記者高雲兒／紐約報導
蘇奧齊于近日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員。(C-SPAN直播截圖)
蘇奧齊于近日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員。(C-SPAN直播截圖)

民主黨蘇奧齊(Tom Suozzi)於近日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員；他表示，將全力推動邊境協議、降低賦稅，關注選區內居民的水質和青少年毒品濫用等問題。

蘇奧齊在2016年至2022年，擔任第三選區的國會眾議員，在前國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州第三選區國會眾議員於上月13日舉行特別選舉(Special Election)，民主黨蘇奧齊戰勝共和黨對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，贏得選舉，承接桑托斯剩餘的任期直至今年底；蘇奧齊表示，將在今年任期結束後，繼續尋求連任。

當天蘇奧齊在國會眾院議長強生(Mike Johnson)的主持下宣誓，他提起，父親是從義大利來的第一代移民，雖在哈佛法學院就讀，但卻因為歧視難以找到工作，就自己開律師事務所，並在28歲時參選，成為紐約州歷史上最年輕的法官；「我父親實現了一個偉大的美國成功故事，就像其他的許多故事一樣。我將竭盡所能來尊重我父親的榮光，更重要的是，我將盡一切所能來尊重我們國家的傳統。」

蘇奧齊表示，上任後他將有三個關注重點：包括爭取聯邦資金，改善選區內水質和老化基礎設施、為退伍軍人提供服務、清理貝思佩奇(Bethpage)的有毒汙染物，另外他也希望用部分聯邦資金，預防校園中的毒品和酒精濫用。

在全國問題上，邊境問題迫在眉睫，蘇奧齊表示，他將繼續倡導議院兩黨談判代表在月前達成的邊境協議，這項價值80億元的協議將加強美墨邊界的安全，並向烏克蘭和以色列提供軍事援助。另外，蘇奧齊還將關注稅收問題、改善民生。

此次勝選，亞裔選票的支持被認為是關鍵之一，蘇奧齊在選後也發布中文視頻感謝選民，表示會密切關注公共安全、教育、高稅收、無證移民等華人關心的問題。

蘇奧齊于近日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員。圖為他選前在貝賽舉辦的華裔...
蘇奧齊于近日宣誓就職，成為紐約第三國會選區的國會議員。圖為他選前在貝賽舉辦的華裔選民見面會。(本報檔案照)

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