繼蘇奧齊 民主黨有意再奪長島席位

前CNN主持人阿夫隆宣布參選長島國會第四選區眾議員。(取自阿夫隆X)

在民主黨 蘇奧齊(Tom Suozzi)於2月特殊選舉中擊敗共和黨 費麗(Mazi Pilip)、奪回國會第三選區席位前，紐約長島 的四個國會席位皆由共和黨拿下，幫助國會眾院轉由共和黨控制，而蘇奧齊的獲選使共和黨在眾院的多數優勢縮小至219比213，民主黨也有意再奪回長島席位。

在國會第一選區，前CNN主持人及政治分析員、51歲的阿夫隆(John Avlon)在2月28日宣布以民主黨身分參選，他表示感到有必要從新聞行業步入政治的戰場，幫助打破前總統川普以及他的「MAGA」追隨者們的狂熱及無作為。他將在黨內初選面臨兩名挑戰者。

國會第一選區由亨廷頓(Huntington)一直往東延伸北部及南部海角，被視作搖擺選區，民主黨畢普(Tim Bishop)在2002年至2013年，曾連任六屆國會議員，而後則被共和黨李修頓(Lee Zeldin)擊敗，並在2014年至2021年代表這個選區。在2020年總統大選年中，拜登(Joe Biden)以0.2個百分點的優勢贏得該選區，但在2022年，共和黨拉洛塔(Nick LaLota)以11個百分點取勝，首次當選為該選區的國會議員。

國會第四選區也被紐約時報稱為「關鍵的戰場」(key battleground)，此前有意競選的州參議員托馬斯(Kevin Thomas)在2月29日表示，他將暫停競選紐約第四國會選區的民主黨提名，因為黨內領導人更希望他的退選能為另一位參選人、前罕普斯狄鎮鎮長(Hempstead Town Supervisor)吉倫(Laura Gillen)鋪平道路。

第四選區位於長島納蘇郡(Nassau County)的南部及中部，在2022年，吉倫以三個百分點的差距，輸給了共和黨的德埃斯波西托(Anthony D'Esposito)，首次當選為該區代表。吉倫將有望與他再次對決，「當我們的選民出來投票時，具有常識的民主黨人可以在長島上獲勝」，她說。

此外，根據民主黨國會競選委員會(Democratic Congressional Campaign Committee)的「由紅轉藍」的全國優先選區名單(Red to Blue priority list)，在哈德遜河谷(Hudson Valley)的國會第17及第19選區，也是他們有意拿下的兩大席位。