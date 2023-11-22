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布碌崙區長雷諾索 呼籲社區委員會多元化

記者胡聲橋／紐約報導
雷諾索日前呼籲提高年輕人和政府樓居民在社區委員會的參與度，使社區委員會更多元化，也更有代表性。(布碌崙區長辦公室)
雷諾索日前呼籲提高年輕人和政府樓居民在社區委員會的參與度，使社區委員會更多元化，也更有代表性。(布碌崙區長辦公室)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前呼籲提高年輕人和政府樓(NYCHA)居民在社區委員會(Community Board)的參與度，使社區委員會更多元化，也更有代表性。

布碌崙社區委員會成員的申請已於上周開始，將一直延續到明年的2月19日。社區委員會由當地社區成員組成，就一系列事務，包括土地規畫(Zoning)和住房決策、酒類牌照、街道改造、公園翻新和其他許多問題提出不具約束力的咨詢意見，居民通常有賴於社區委員會將社區需求提請市府注意。

雷諾索從2022年就提出要改革社區委員會，並指出了一直困擾社區委員會的一個問題：多樣性。雷諾索說，為了社區委員會能發揮潛力，就必須和所代表的社區一樣多元化，他將確保社區委員會更具代表性，擁有更多資源。

雷諾索辦公室的一份報告顯示，2022年，年齡在16至40歲之間的新成員僅占新成員總數的21%；2023年，40歲以下的新成員占到51%，其中包括六名16至19歲的新成員。雷諾索稱去年的努力是「成功的」，但他表示還有很多工作要做，社區委員會應該增加16-18歲的成員，以及代表新移民、不同勞動人口和必要工作人員的成員。

目前，布碌崙布希維克(Bushwick)第四社區委員會是布碌崙最年輕的，40歲以下的成員占46%。

在布碌崙各社區委員會中，只有不到10%的成員居住在政府樓或租金穩定住公寓內，租房者的比例略高於20%，與此同時，布碌崙超過40%的社區委員會成員是房東。雷諾索希望有更多租房者，包括政府樓住戶能進入社區委員會。

社區委員會成員的申請主要考察申請者對社區的歸屬感和參與度，詢問有關居住、工作，以及對社區領導工作是否有興趣等問題。申請人要經過兩輪面試才能獲得任命。一些現任社區委員會成員需要重新申請。

去年，布碌崙18個社區委員會的1061名申請者中有508人入選，其中341人獲得連任。

布碌崙 政府樓 租金

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