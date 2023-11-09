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阿維萊斯連任成功 樂保羅繼續戰鬥

記者顏潔恩／紐約報導
第38選區現任市議員阿維萊斯(見圖)獲連任，共和黨對手樂保羅認輸。(本報檔案照)
第38選區現任市議員阿維萊斯(見圖)獲連任，共和黨對手樂保羅認輸。(本報檔案照)

選區包括布碌崙(布魯克林)8大道部分華社的第38選區日落公園民主黨市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)，在市議會普選中以4145張選票、65.72%的得票率保住連任位置；共和黨對手樂保羅(Paul Rodriguez)目前已宣布敗選，但將繼續為了更好的政府，繼續戰鬥。

7日晚9時開票後的45分鐘，阿維萊斯便以66.67%得票率勝選，並立即就在推特上發布勝選宣言；她指，兩年前，布碌崙南區居民表示想要看到一個可以負責任、具有透明性、以及同情心的政府，「兩年後我們徹底證實，無論怎樣散播虛假的恐懼，都無法改變這一點。」

阿維萊斯宣布道，「我的選民們，能夠繼續代表你們是我的榮幸，我們又迎來另一個兩年了。」

第38選區現任市議員阿維萊斯獲連任，共和黨對手樂保羅(見圖)認輸。(本報檔案照)
第38選區現任市議員阿維萊斯獲連任，共和黨對手樂保羅(見圖)認輸。(本報檔案照)

與此同時，獲得2871張票、得票率33.50%的樂保羅也在開票不久後宣布敗選，「我在政治中學習到的第一件事就是，建立一個組織需要時間」；他表示，在這個選舉中並不占上風，儘管結局一定，但還是會繼續為具有常識的政府、確保民選官員做好工作而繼續戰鬥，「感謝支持者一路以來的勇敢支持，我哪裡都不會去的。」

布碌崙 開票 日落公園

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